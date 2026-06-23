スタバ、47都道府県デザインがかわいい！自分の県を探したい

スターバックス コーヒーは6月24日、日本上陸30周年を記念したグッズコレクションを発売します。

47都道府県ごとに異なるデザインを採用し、日本各地を旅するように楽しめることをテーマにしたアイテムをラインアップします。

スタバの地域限定デザイングッズが登場！

▲STARBUCKS DayTripボトル＆バッグセット 4200円

47都道府県ごとに異なるデザインを施したボトルとバッグのセットです。オンラインストアでは6月18日より先行発売しています。

ショルダーストラップ付きのボトルバッグには、各都道府県名をペーパーカップ形状で表現したアイコンをデザインしています。

表面はデニム素材、内側は撥水性のある素材を採用し、機能面にも配慮しています。開閉部分は巾着仕様で、ギンガムチェックの配色を都道府県ごとに変えて展開します。

ボトルはハンドル付きの広口ステンレス仕様で、別売のステッカーを貼り付けてカスタマイズすることができます。

なお、本商品はドリンククーポンが付属し、店内飲食1100円、持ち帰り1080円までの好きなドリンク1杯と交換できます（使用期限あり）。

▲47都道府県デザインステッカーセット 各700円

47都道府県ごとに異なるデザインのステッカー3枚がセットになった商品です。

デザインは、ペーパーカップをモチーフにしたものや、都道府県名のひらがなを取り入れたもの、コーヒー豆で県の形を表現したもの、地域限定フラペチーノをイメージしたベアリスタなど全4種のうち3種がランダムで封入されます。

これは集めたくなる！

日本各地のモチーフを取り入れたデザインで、地域ごとの個性を感じられるグッズが登場します。都道府県ごとにデザインが異なるので、旅行やお出かけで各地のスターバックスを巡って楽しめそうですね。

全国のデザインを集めながら、自分だけのボトルに仕上げていく楽しみ方もできそうです。旅気分を味わいながら日常使いできるアイテムとして、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。