バガキン最大12％値上げへ！ひえ～「ワッパー」今のうちに食べなきゃ【7月3日値上げ】

悲しいお知らせです。我らがバーガーキングが、7月3日から計45商品の値上げを発表しました。

ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、7月3日より全国371店舗で一部商品の価格を改定します（東京競馬場店、京都競馬場店、関西国際空港第一ターミナル店は対象外）。

同チェーンの看板メニュー「ワッパー」をはじめ、バーガー32商品、サイドメニュー8商品、ドリンク5商品が価格改定の対象です。

値上げ率は、「ワッパー」サイズが約6～10％、「ワッパー Jr.」サイズなどが約5～12％。サイドメニューは約2～7％、ドリンクは約2～4％の値上げとなります。

バーガーキングでは今年2月にもバーガー30商品の価格改定を実施しています。今回は、前回値上げしたバーガーの再値上げに加え、サイドメニューとドリンクを含めた計45商品が価格改定の対象です。

価格改定の理由については、原材料費や物流費、エネルギーコストの上昇に加え、為替変動の影響が挙げられています。

今回の値上げ幅は最大約12％（ワッパー Jr.サイズ）。原材料費の高騰など致し方がないとはいえ、12％はちょっと大きいなと感じてしまいます……。7月3日（金）からの改定なので、食べようと思っていた人は今のうちに駆け込みましょう！

※記事中の価格は税込み