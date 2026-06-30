モンスター新作「バッドアップル」発売　謎めいた女性が目印、初のアップルフレーバー

エナジードリンク「モンスターエナジー」ブランドより、「モンスター バッドアップル」が6月30日に発売されました。販売元はアサヒ飲料。355ml入りで、価格は230円です。

夏に向けて登場した、アップルフレーバーのエナジードリンク。まず目を引くのがパッケージです。リンゴを持った金髪の女性が大きく描かれていて、かわいいけれどどこか怖い雰囲気。なんと、「モンスター」ブランドで人物のイラストを採用するのは今回が初めてだそうです。

リンゴには、モンスターのロゴを思わせる爪あとがくっきり。このリンゴは、彼女がこれからかじるのか、それともこちらに差し出しているのか……。

こちら「果汁モンスター」シリーズの位置づけですが、アップルフレーバーが採用されるのは今回が初めて。初めてづくしの1本ですね。ちなみに、エナドリ「レッドブル」が日本で初めてアップルフレーバーを発売したのは、2025年の秋でした。エナドリ界、アップルフレーバーがじわりと出てきてます。

中身はナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB12、アルギニン、カルニチン、高麗人参根エキスなどのエナジー成分を配合。果汁10％未満です。

試飲してみると、リンゴをほうふつとさせる酸味がふわり。すりおろしリンゴの上澄みのような、みずみずしい酸味です。リンゴかと聞かれると「リンゴかな？」となる独特な味わい。全体的にもちろん甘くて、リンゴ風の甘さの中にエナジードリンクらしい独特の強さが隠れている感じでした。

いつものモンスターらしいガラナっぽい感じや風味は感じにくいので、さっぱりゴクゴク飲みやすい印象です。やっぱり夏向けなんでしょうね。

パッケージの女性が醸し出す妖しげな雰囲気も含めて、つい手に取りたくなる夏のモンスターです！

※記事中の価格は税込み