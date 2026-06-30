このページの本文へ

モンスター新作「バッドアップル」発売　謎めいた女性が目印、初のアップルフレーバー

2026年06月30日 13時30分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

モンスター バッドアップル新発売

　エナジードリンク「モンスターエナジー」ブランドより、「モンスター バッドアップル」が6月30日に発売されました。販売元はアサヒ飲料。355ml入りで、価格は230円です。

メディアキットが届いたので試飲

　夏に向けて登場した、アップルフレーバーのエナジードリンク。まず目を引くのがパッケージです。リンゴを持った金髪の女性が大きく描かれていて、かわいいけれどどこか怖い雰囲気。なんと、「モンスター」ブランドで人物のイラストを採用するのは今回が初めてだそうです。

2つ並べると「弟切草」の人形のようでゾッとしてしまいました

　リンゴには、モンスターのロゴを思わせる爪あとがくっきり。このリンゴは、彼女がこれからかじるのか、それともこちらに差し出しているのか……。

　こちら「果汁モンスター」シリーズの位置づけですが、アップルフレーバーが採用されるのは今回が初めて。初めてづくしの1本ですね。ちなみに、エナドリ「レッドブル」が日本で初めてアップルフレーバーを発売したのは、2025年の秋でした。エナドリ界、アップルフレーバーがじわりと出てきてます。

　中身はナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB12、アルギニン、カルニチン、高麗人参根エキスなどのエナジー成分を配合。果汁10％未満です。

液色は茶っぽいくすんだ感じ

　試飲してみると、リンゴをほうふつとさせる酸味がふわり。すりおろしリンゴの上澄みのような、みずみずしい酸味です。リンゴかと聞かれると「リンゴかな？」となる独特な味わい。全体的にもちろん甘くて、リンゴ風の甘さの中にエナジードリンクらしい独特の強さが隠れている感じでした。

　いつものモンスターらしいガラナっぽい感じや風味は感じにくいので、さっぱりゴクゴク飲みやすい印象です。やっぱり夏向けなんでしょうね。

　パッケージの女性が醸し出す妖しげな雰囲気も含めて、つい手に取りたくなる夏のモンスターです！

禁断のリンゴ味。なるほど、女性は楽園を追放されたイブなのかもしれません

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧