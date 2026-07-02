餃子半額祭！319円→159円に、何人前でも半額ってマジか

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は、7月11日～7月21日の期間、「餃子半額祭」を路面店全店舗とイオンモール沖縄ライカム店で開催します。
餃子が何人前でも半額に！「餃子半額祭」
魁力屋は全国186店舗を展開するラーメンチェーン。今回、夏にうれしい「餃子半額祭」を開催。
期間中は、ラーメン1杯の注文で、通常319円の「餃子（5個）」が何人前でも半額の159円で提供されます。割引を受けるには、魁力屋公式アプリで配信されるクーポンの提示が必要です。
餃子は単品のみの注文限定。条件を満たせば何人前でも半額で利用できますが、クーポンの利用は1日1回まで。
なお、「お好きなラーメン100円割引券」と併用可能です。
基本的には路面店で開催され、フードコート店、吉祥寺店、藤枝PA下り線店、遠州豊田PA上り線店は対象外です。
ビールは319円！夏限定ハッピーアワーも開催中
さらに魁力屋では、7月1日から8月31日まで、「この夏、ずーっとハッピーアワー」を開催しています。
ラーメンを1杯注文すると、ビールを含む対象のアルコール飲料を1杯319円で何杯でも注文できるというキャンペーン。
餃子半額祭の開催期間中は、半額の餃子と319円のビールを組み合わせれば激アツ！ ラーメンと一緒に、餃子とビールの定番コンビをお得に楽しみたい人にはうってつけです。
※記事中の価格は税込み
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