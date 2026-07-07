【今週】うなぎ1本「豪快盛り」が来る！松のや"超厚切り"×創業ビーフカレーも

ごきげんよう。関東では7月としては涼しい日が続いているような……。いやしかし、油断はいけません。急に暑い日がきても負けないように、しっかり食べて体力をつけておきましょう！
この記事では、7月6日～7月12日に登場する新発売グルメを中心に紹介していきます。
夏の牛肉豆腐定食
やよい軒で7月7日～
定食チェーン「やよい軒」では、「～だし香る～牛肉豆腐定食」各種を7月7日より発売します。
▲「～だし香る～牛肉豆腐定食」（990円）
注目は、だしのおいしさ。 牛肉の旨みに、豆腐のやさしい味わい、香り高いだしが楽しめるという定食です。
だしは、枕崎製造鰹節と北海道産真昆布を使用。さらに仕上げには、枕崎製造の中でもコクと旨みの強い2種の枯節をブレンドした“花削り”をトッピングしています。
・やよい軒「牛肉豆腐」は夏の正解かも！ ごはんおかわり無料でかっこめる
松屋 7月7日～
信州の郷土料理「やたら」×牛めし
牛めしの松屋は7月7日10時より「やたら牛めし」と「やたら和風ハンバーグ定食」を発売します。
▲やたら牛めし
小盛 620円 並盛 650円 あたま大盛 820円 大盛 870円 特盛 1050円
信州の郷土料理「やたら」を取り入れたメニューです。「やたら牛めし」では、きゅうり、茄子、大根、人参などを刻んだ昆布や醤油などのだしと合わせた「やたら」を牛めしにトッピング。野菜の食感と、さっぱりとした旨みが、ごはんや牛めしのお肉に絶妙にマッチするんだそう。
おかえり！
松屋の生姜焼き定食 7月7日～
松屋は7月7日より、「生姜焼き定食」をレギュラー販売します。価格は、生野菜付きの「生姜焼き定食」が850円、シンプルなライスセットは790円。
「生姜焼き定食」は以前はレギュラー販売されていたメニューですが、終売となりしばらく販売されていませんでした。6月30日からスタートした豚ロースシリーズに加わる形で、今回復活します。
・おかえりー！松屋「生姜焼き定食」がレギュラー復活、マヨ小袋付き 待ってたよ！
大阪王将 7月7日～
「ガリバタ暴走鶏炒飯」が全国へ
中華チェーン「大阪王将」は、7月7日から期間限定メニュー「ガリバタ暴走鶏炒飯」を発売します。
▲ガリバタ暴走鶏炒飯 定番盛150g 1200円
「ガリバタ暴走鶏炒飯」は、過去に地域限定で販売され、人気が高かったというメニュー。今回、全国の店舗で登場します。
特製の「バター甘辛だれ」とおろしニンニクを絡めて焼き上げた鶏肉に、「ガーリックマヨネーズ」を豪快にトッピングし、ブラックペッパーで味を引き締めて仕上げた、中毒性抜群のメニューとのことです。
コメダに季節限定のケーキが登場
コメダ珈琲店では夏の新作ケーキ3種を7月7日より季節限定で販売します。
「ご褒美レアチーズ」（530円〜590円）と、「氷点下ショコラ」（530円〜590円）と「紅茶日和」（530円〜590円）が登場。
・コメダ夏限定ケーキ3種！「氷点下ショコラ」今年も、「ご褒美レアチーズ」も気になる
なか卯の夏の風物詩
「すだちおろしうどん」 7月8日～
なか卯は、7月8日11時より「すだちおろしうどん」各種を販売します。
毎年夏限定で登場する「すだちおろしうどん」が今年も登場。なか卯の夏の風物詩的なメニューです。
▲「すだちおろしうどん」小：420円、並：580円、大680円
徳島県産すだちをまるごと1個のせています。
・今年も！なか卯「すだちおろしうどん」「すだちおろしそば」夏はこれだよね～
うなぎ一本分
なか卯「豪快盛り」今年も 7月8日～
丼チェーン「なか卯」は、7月8日11時より、「うなぎ豪快盛」を販売します。
毎年話題になる「うなぎ豪快盛」。
▲うなぎ豪快盛 2280円
（うなぎ3枚・ごはん大盛）
うなぎをまるごと一本分（三枚）使用し、大盛りのごはんの上にあふれんばかりに豪快に盛り付けた、見た目からインパクトのある贅沢な一杯です。彩りとして"こだわり卵"の金糸卵が添えらています。
松屋の創業ビーフカレー
松のやに登場 7月8日15時～
松屋フーズのとんかつ業態「松のや」では7月8日15時より、「創業ビーフカレー」を発売します。
▲創業ビーフカレー（780円）
牛めし「松屋」のメニュー。今回、ブランドを超えて、松屋のカレーが松のやに登場します。
今回、松のやの自慢のロースかつがのった「創業ビーフロースかつカレー」、そして圧倒的な肉厚感を誇る「創業ビーフ超厚切りリブロースかつカレー」もラインナップします。
▲創業ビーフロースかつカレー（980円）
▲創業ビーフ超厚切りリブロースかつカレー（1170円）
・松屋の「創業ビーフカレー」が松のやに！ ロースかつカレーも
ケンタ「柑橘 鶏竜田バーガー」も
夏の和風バーガーズ 7月8日～
ケンタッキーフライドチキンでは、「夏の和風バーガーズ」2商品を7月8日から数量限定で発売します。
今年は「ケンタの鶏竜田バーガー」の新商品「柑橘 鶏竜田バーガー」が登場します。
▲柑橘 鶏竜田バーガー 単品640円
発売からわずか1週間で約100万個を売り上げ、早期終売で話題となった「ケンタの鶏竜田バーガー」が、夏向けの新作として登場。
ソースには瀬戸内産レモン果汁に加え、煮干し・鯖節・鰹節の合わせだしを使用。レモンの爽やかな酸味と和風だしの旨みが、鶏肉のおいしさを引き立てるんだとか。
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