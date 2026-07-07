【今週】うなぎ1本「豪快盛り」が来る！松のや"超厚切り"×創業ビーフカレーも

ごきげんよう。関東では7月としては涼しい日が続いているような……。いやしかし、油断はいけません。急に暑い日がきても負けないように、しっかり食べて体力をつけておきましょう！



この記事では、7月6日～7月12日に登場する新発売グルメを中心に紹介していきます。

夏の牛肉豆腐定食

やよい軒で7月7日～

定食チェーン「やよい軒」では、「～だし香る～牛肉豆腐定食」各種を7月7日より発売します。

▲「～だし香る～牛肉豆腐定食」（990円）



注目は、だしのおいしさ。 牛肉の旨みに、豆腐のやさしい味わい、香り高いだしが楽しめるという定食です。



だしは、枕崎製造鰹節と北海道産真昆布を使用。さらに仕上げには、枕崎製造の中でもコクと旨みの強い2種の枯節をブレンドした“花削り”をトッピングしています。

・やよい軒「牛肉豆腐」は夏の正解かも！ ごはんおかわり無料でかっこめる

松屋 7月7日～

信州の郷土料理「やたら」×牛めし

牛めしの松屋は7月7日10時より「やたら牛めし」と「やたら和風ハンバーグ定食」を発売します。

▲やたら牛めし

小盛 620円 並盛 650円 あたま大盛 820円 大盛 870円 特盛 1050円

信州の郷土料理「やたら」を取り入れたメニューです。「やたら牛めし」では、きゅうり、茄子、大根、人参などを刻んだ昆布や醤油などのだしと合わせた「やたら」を牛めしにトッピング。野菜の食感と、さっぱりとした旨みが、ごはんや牛めしのお肉に絶妙にマッチするんだそう。

・なにそれ？松屋に"やたら"うまい牛めし、ハンバーグ

おかえり！

松屋の生姜焼き定食 7月7日～

松屋は7月7日より、「生姜焼き定食」をレギュラー販売します。価格は、生野菜付きの「生姜焼き定食」が850円、シンプルなライスセットは790円。

「生姜焼き定食」は以前はレギュラー販売されていたメニューですが、終売となりしばらく販売されていませんでした。6月30日からスタートした豚ロースシリーズに加わる形で、今回復活します。

・おかえりー！松屋「生姜焼き定食」がレギュラー復活、マヨ小袋付き 待ってたよ！

大阪王将 7月7日～

「ガリバタ暴走鶏炒飯」が全国へ

中華チェーン「大阪王将」は、7月7日から期間限定メニュー「ガリバタ暴走鶏炒飯」を発売します。

▲ガリバタ暴走鶏炒飯 定番盛150g 1200円

「ガリバタ暴走鶏炒飯」は、過去に地域限定で販売され、人気が高かったというメニュー。今回、全国の店舗で登場します。



特製の「バター甘辛だれ」とおろしニンニクを絡めて焼き上げた鶏肉に、「ガーリックマヨネーズ」を豪快にトッピングし、ブラックペッパーで味を引き締めて仕上げた、中毒性抜群のメニューとのことです。

・肉最大450gの衝撃！大阪王将の"暴走メシ"全国へ

コメダに季節限定のケーキが登場

コメダ珈琲店では夏の新作ケーキ3種を7月7日より季節限定で販売します。



「ご褒美レアチーズ」（530円〜590円）と、「氷点下ショコラ」（530円〜590円）と「紅茶日和」（530円〜590円）が登場。

・コメダ夏限定ケーキ3種！「氷点下ショコラ」今年も、「ご褒美レアチーズ」も気になる

なか卯の夏の風物詩

「すだちおろしうどん」 7月8日～

なか卯は、7月8日11時より「すだちおろしうどん」各種を販売します。

毎年夏限定で登場する「すだちおろしうどん」が今年も登場。なか卯の夏の風物詩的なメニューです。

▲「すだちおろしうどん」小：420円、並：580円、大680円

徳島県産すだちをまるごと1個のせています。

・今年も！なか卯「すだちおろしうどん」「すだちおろしそば」夏はこれだよね～

うなぎ一本分

なか卯「豪快盛り」今年も 7月8日～

丼チェーン「なか卯」は、7月8日11時より、「うなぎ豪快盛」を販売します。

毎年話題になる「うなぎ豪快盛」。

▲うなぎ豪快盛 2280円

（うなぎ3枚・ごはん大盛）

うなぎをまるごと一本分（三枚）使用し、大盛りのごはんの上にあふれんばかりに豪快に盛り付けた、見た目からインパクトのある贅沢な一杯です。彩りとして"こだわり卵"の金糸卵が添えらています。

・うなぎ1本分がどーん！なか卯「うなぎ豪快盛」今年も登場

松屋の創業ビーフカレー

松のやに登場 7月8日15時～

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」では7月8日15時より、「創業ビーフカレー」を発売します。

▲創業ビーフカレー（780円）

牛めし「松屋」のメニュー。今回、ブランドを超えて、松屋のカレーが松のやに登場します。



今回、松のやの自慢のロースかつがのった「創業ビーフロースかつカレー」、そして圧倒的な肉厚感を誇る「創業ビーフ超厚切りリブロースかつカレー」もラインナップします。

▲創業ビーフロースかつカレー（980円）

▲創業ビーフ超厚切りリブロースかつカレー（1170円）

・松屋の「創業ビーフカレー」が松のやに！ ロースかつカレーも

ケンタ「柑橘 鶏竜田バーガー」も

夏の和風バーガーズ 7月8日～

ケンタッキーフライドチキンでは、「夏の和風バーガーズ」2商品を7月8日から数量限定で発売します。



今年は「ケンタの鶏竜田バーガー」の新商品「柑橘 鶏竜田バーガー」が登場します。

▲柑橘 鶏竜田バーガー 単品640円

発売からわずか1週間で約100万個を売り上げ、早期終売で話題となった「ケンタの鶏竜田バーガー」が、夏向けの新作として登場。

ソースには瀬戸内産レモン果汁に加え、煮干し・鯖節・鰹節の合わせだしを使用。レモンの爽やかな酸味と和風だしの旨みが、鶏肉のおいしさを引き立てるんだとか。

・ケンタ「鶏竜田バーガー」夏の新作に期待！1週間で約100万個売れた人気作