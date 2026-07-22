今週の注目夏麺3選　冷しカップヌードル、餃子の王将「夏ラーメン」ほか

ごきげんよう。日に日に暑さが厳しく感じる今日この頃ですが、こんな時にはさっぱり“夏麺”を食べて気合を入れましょう！
この記事では、今週（7月20日～）に登場した注目の麺商品をピックアップ。
いったいどうなの?
熱湯禁止「冷しカップヌードル」
日清食品は「冷しカップヌードル」2品を7月20日より発売しました。お店で見かけて「これ、どうやって食べるの!?」と驚いた人も多いのではないでしょうか。
カップヌードル55年の歴史で初めて、「熱湯」ではなく「冷水」で戻して食べる商品。なお、日清食品に確認したところ、推奨されているのは冷蔵庫で冷やした5～10℃の水。常温の水でも調理自体は可能ですが、よりおいしく食べるなら冷水がおすすめとのことでした。
ラインアップは「鶏塩レモン味」と「ピリ辛キムチ味」の2種類。定番のしょうゆ味やシーフードではなく、冷麺や冷やしラーメンを思わせる夏向けのフレーバーです。
見た目は普通のカップヌードルですが、麺はいつもより細い。というより、平たく薄い印象。麺同士がまとまって絡みやすく、ズズズと口に入ってきます。食感はどこか駄菓子でおなじみの「ブタメン」を思わせる軽さ。
おお～、こう来るとはびっくり！
麺の歯切れはいいものの、いつものカップヌードルの麺とは少し違います。
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2024年から一時中止になっていた
「丸亀シェイクうどん」全店で復活！
丸亀製麺は、「丸亀シェイクうどん」各種をの7月21日より期間限定で全店販売します。
「丸亀シェイクうどん」は2023年に登場した持ち帰り専用商品で、2024年には全店での販売を一時休止していました（一部店舗では限定販売）。
注文ごとに仕上げた打ち立てうどんを専用カップで提供し、食べる前にシェイクして味わうのが特徴です。
今回は、さっぱりとした味わいの3種類をラインアップ。いずれも2023年の発売当時と同じ390円で販売します。
▲柚子香るレモンみぞれシェイクうどん 390円
▲明太とろろシェイクうどん 390円
▲オクラとろろシェイクうどん 390円
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390円の「丸亀シェイクうどん」が全店復活！ 約2年ぶりに帰ってきた
餃子の王将にスッキリ旨辛
「夏ラーメン」が期間限定で登場
餃子の王将は、夏の特選メニュー「夏ラーメン」を本日7月22日より期間限定で販売します。定番メニュー「忘れられない中華そば」をベースにした新商品です。
▲夏ラーメン 858円
（持ち帰り 842円＋容器代10円）
奥深いコクが特徴の「忘れられない中華そば」に、山椒と生姜の爽やかな香りと唐辛子の刺激をプラス。スッキリとした辛さの旨辛ラーメンといいます。
追加料金で生卵やナチュラルチーズをトッピングして味の変化も楽しむのもオススメだそう。
また、店内では大葉香る「夏餃子」と組み合わせた「夏の最強セット」も登場しますよ。1131円～。
「夏餃子」は餃子の王将の史上初となる季節限定の餃子で、7月3日から販売されています。旬の大葉の香りを柚子胡椒酢で味わう、夏だけの爽快な一品です。
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