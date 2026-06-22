【今週】コメダ「カリー祭り」、松のや「超厚切り」！あずきバー無料配布もお待ちかね

ごきげんよう。関東では爽やかな晴天で月曜がスタート。スポーツイベントもあって慌ただしい日々ですが、今週もおいしいもを食べてがんばりましょう！



この記事では、6月22日～28日に開催するキャンペーンや新発売の注目グルメを紹介します。今週は肉っけ十分ですよ！

わかめラーメンが大変なことに

エースコック「わかめオールスター」6月22日～

エースコックは6月22日より、「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」を全国で発売します。375円

ロングセラー「わかめラーメン」の特徴であるわかめ素材に着目し、葉わかめ・茎わかめ・めかぶパウダーを組み合わせた“オールスター”仕様。

・ここまでやる!? エースコック「わかめオールスター」わかめづくしでヤバそう

マクドナルド「ポテトL」400円→250円 トクニナルド 6月22日～

マクドナルドは、本日6月22日より「マックフライポテト」のキャンペーンをスタート。



定番商品をお得値で販売する「トクニナルド」企画の一環として、「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円で販売するキャンペーンを6月22日～7月3日（12日間）に開催します。

・【本日】マクドナルド「ポテトL」400円→250円 お得祭りスタート

松屋のうなぎメニュー 6月23日～

今年は「ふわたまうな丼」が新登場

牛めしの松屋は6月23日10時より、「ふわたまうな丼」「うなぎコンボ牛めし」など、うなぎ各種を販売します。

注目は夏の定番「うなたま丼」をさらにパワーアップさせたという「ふわたまうな丼」。特製のタレを絡めて焼き上げたうなぎに、“ふわふわでとろとろ”の玉子を合わせたとのことです。



定番の「うなぎコンボ牛めし」や、定番の「うな丼」も登場。

▲ふわたまうな丼 1180円

▲うなぎコンボ牛めし 1180円

・松屋の「うな丼」はトリプルまで選べる！今年は「うなたま丼」が新登場

「超厚切りリブロースかつ」復活

定食から丼まで一斉展開 6月24日～

松のやは6月24日15時より、「超厚切りリブロースかつ」を発売します。

昨年好評だったメニューの復活販売となります。やわらかくきめ細やかな肉質が特徴のリブロース肉を160gの厚切りで使用したとんかつです。

▲超厚切りリブロースかつ定食 1050円

・肉厚っ！160gの「超厚切りリブロースかつ」松のやで復活

コメダ「カリー祭り」6品が登場

6月24日～

コメダ珈琲店は6月24日より、季節限定で「カリー祭り」を開催します。

毎年恒例の「カリー祭り」。今年は、新宿中村屋監修のカリーソースを使用したスナック4種類と、カリーと相性の良いドリンク2種類の全6品をラインアップします。

新作として「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が加わりました。

▲カリーナンドッグ 710円～770円

▲アサイーミックスラッシー 670円～910円

・夏だカリーだ！コメダ「カリー祭り」開幕！ 新作ナンドッグなど6品

なか卯 6月24日～

「かつお節オクラまぐろたたき丼」

なか卯は6月24日11時より、「かつお節オクラまぐろたたき丼」を販売します。



▲かつお節オクラまぐろたたき丼

ごはん小盛900円、並盛920円、ごはん大盛1020円、特盛1470円

粗めにたたいたまぐろたたきに、風味豊かなかつお節とシャキっとした食感のオクラを合わせた商品です。

・なか卯、夏のねば旨「オクラまぐろたたき丼」登場！ 特盛もあるぞ

スターバックス 6月24日～

桃・桃・桃！3つのドリンクが登場

スターバックス コーヒーは6月24日より、「ピーチ&ピーチミルク フラペチーノ」を始めとした3種の"桃"商品を発売します。

▲「ピーチ&ピーチミルク フラペチーノ」（Tallサイズのみ）

持ち帰り：707円 店内利用：720円



とろけるピーチ果肉となめらかなピーチミルクを合わせ、軽やかな飲み心地に仕上げた「ピーチ&ピーチミルク フラペチーノ」に加え、“チラックス ソーダ”シリーズから今年もピーチフレーバー、昨年好評だった「クラフト ジューシー ピーチ ティー」も販売されます。

・スタバ、桃づくし！ 桃・桃・桃の新作ドリンク3種登場

あずきバー無料配布イベント 4都市で開催

6月26日・27日

井村屋は6月27日に東京・名古屋・大阪・福岡天神の会の4都市で「あずきバー祭り2026」を開催します（東京会場では6月26日も実施）。

本イベントでは、7月1日の「井村屋あずきバーの日」に先駆けて行われる毎年恒例のサンプリング企画です。「あずきバー祭り」として実施するのは2023年が皮切りで今年が4年目。



今年は会場に福岡天神を加え、4都市で合計約1万5500本の「あずきバー」を無料配布します。

・あずきバー1万5500本を無料で配布！4都市で開催