アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第93回
関西限定の味をおやつ棚に！ 堅あげポテト・ポテトチップス「関西だししょうゆ」6袋セットがお得
2026年08月07日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「カルビー 地域限定 堅あげポテト 関西だししょうゆ
ポテトチップス関西だししょうゆ 2種各3袋計6袋」がAmazonタイムセールに登場！
カルビーの地域限定ポテトチップスを詰め合わせた「カルビー 地域限定 堅あげポテト 関西だししょうゆ ポテトチップス関西だししょうゆ 2種各3袋計6袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
関西だししょうゆ味3袋と堅あげポテト関西だししょうゆ味3袋の計6袋セットで、過去価格1,889円から10％オフの1,699円で販売されています。1袋あたりの価格は約283円です。
「堅あげポテト 関西だししょうゆ」「ポテトチップス関西だししょうゆ」の特徴
Amazon商品ページより
「堅あげポテト 関西だししょうゆ」は、厚切りじゃがいもをゆっくり丁寧にフライしたポテトチップスで、堅い食感と噛むほどにじゃがいもの味わいが楽しめる商品です。関西風のだしがきいた味わいで、かつおの風味と昆布の旨みを感じられるとしています。
「ポテトチップス 関西だししょうゆ」は、関西風のだしがきいた味わいが特徴で、かつおの風味と昆布のうまみが楽しめるというポテトチップスです。
まとめ：関西限定ポテチを楽しむなら今がまとめ買いのチャンス！
カルビーの地域限定ポテトチップスを楽しめる「堅あげポテト 関西だししょうゆ」と「ポテトチップス 関西だししょうゆ」のセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで10％オフになっています。
2種類の味を食べ比べできる6袋セットなので、おやつ用のストックや家族で楽しむ用にも向いています。
セール期間中に、気になる人はこの機会にまとめ買いしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第92回
グルメAmazonブランドのそうめんが安いって知ってた？ 実はあの老舗メーカー製造だった
-
第91回
グルメお米はセールで確保しよう コシヒカリ無洗米5kgが3,325円！
-
第90回
グルメいざという時の備えに！ 「い・ろ・は・す」2Lラベルレス8本が10％オフ
-
第89回
グルメ暑い季節の水分補給に箱買い！「世界のKitchenから ソルティライチ」24本がお得
-
第86回
グルメリラックスタイム用にストックしたい！ 「伊藤園 リラックス ジャスミンティー」30本が32％オフ
-
第85回
グルメプロテイン10gを手軽に摂れる！ 「素材まるごとプロテインバー」12本がセール価格に
-
第84回
グルメ夜でもゴクゴク飲める！ カフェインレスの「ネスカフェ ボトルコーヒー」12本が22％オフ
-
第83回
グルメ約3割引は見逃せない！ 「ネスカフェ ゴールドブレンド」がAmazonタイムセール中
-
第81回
グルメ松屋30食がまさかの半額！ 牛めしもカレーもライスバーガーも入った9種詰め合わせが50％オフ
-
第80回
グルメ凍らせて持ち出せるの助かる！「グリーンダカラ」ラベルレス24本が猛暑対策にお得
- この連載の一覧へ