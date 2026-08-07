関西限定の味をおやつ棚に！ 堅あげポテト・ポテトチップス「関西だししょうゆ」6袋セットがお得

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「カルビー 地域限定 堅あげポテト 関西だししょうゆ

ポテトチップス関西だししょうゆ 2種各3袋計6袋」がAmazonタイムセールに登場！

カルビーの地域限定ポテトチップスを詰め合わせた「カルビー 地域限定 堅あげポテト 関西だししょうゆ ポテトチップス関西だししょうゆ 2種各3袋計6袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

関西だししょうゆ味3袋と堅あげポテト関西だししょうゆ味3袋の計6袋セットで、過去価格1,889円から10％オフの1,699円で販売されています。1袋あたりの価格は約283円です。

「堅あげポテト 関西だししょうゆ」「ポテトチップス関西だししょうゆ」の特徴

Amazon商品ページより

「堅あげポテト 関西だししょうゆ」は、厚切りじゃがいもをゆっくり丁寧にフライしたポテトチップスで、堅い食感と噛むほどにじゃがいもの味わいが楽しめる商品です。関西風のだしがきいた味わいで、かつおの風味と昆布の旨みを感じられるとしています。

「ポテトチップス 関西だししょうゆ」は、関西風のだしがきいた味わいが特徴で、かつおの風味と昆布のうまみが楽しめるというポテトチップスです。

まとめ：関西限定ポテチを楽しむなら今がまとめ買いのチャンス！

カルビーの地域限定ポテトチップスを楽しめる「堅あげポテト 関西だししょうゆ」と「ポテトチップス 関西だししょうゆ」のセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで10％オフになっています。

2種類の味を食べ比べできる6袋セットなので、おやつ用のストックや家族で楽しむ用にも向いています。

セール期間中に、気になる人はこの機会にまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。