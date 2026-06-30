かつや本気！ジャンボ生姜焼き×チキンカツ「これでもか」の豪快メニュー

とんかつチェーン「かつや」は、「大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼」「大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食」を7月3日より期間限定で発売します。

かつや史上最も豪快!?「生姜焼き×カツ」

かつやでは、定番メニューに加え、期間限定で登場するボリューム満点のメニューがたびたび話題になります。

今回は、期間限定で「かつやが本気で挑んだジャンボサイズの生姜焼き」が登場します。

▲大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼（ダブル）

通常店舗：979円／券売機店舗：980円

大判サイズの豚肉を特製生姜ダレで香ばしく焼き上げた「大判豚生姜焼き」と、サクサク食感のチキンカツを一度に楽しめる合い盛りメニュー。かつやらしい、食べ応え抜群の一品とのことです。

▲大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食（ダブル）

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

豚肉2枚の「ダブル」と3枚の「トリプル」を用意。丼と定食の両方で展開し、テイクアウトにも対応します。

▲大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り丼（トリプル）

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

▲大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り定食（トリプル）

通常店舗：1199円／券売機店舗：1200円

茶色の物量的な暴力！

生姜焼きだけでもご飯が進むのに……、チキンカツだけでもボリューミーなのに……。茶色いおかずを全力でぶつけてくる、なかば暴力的（！）なメニュー。

スタミナが落ちてしまいがちな夏だからこそ、飯テロ感たっぷりの肉と揚げ物を思いっきりかきこんじゃいましょう！

※記事中の価格は税込み