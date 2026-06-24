吉野家×ドラクエウォーク初コラボ！どんぶりスライム、つゆだくスライムも登場

牛丼チェーン「吉野家」は、スマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエストウォーク」との初のコラボレーション企画を7月2日より開催します。

吉野家×ドラクエウォーク初コラボ！

題して「冒険者応援キャンペーン」。7月2日10時～8月26日20時の期間限定で、対象商品とオリジナルフィギュアをセットにした「コラボセット」が販売されます。

また、オリジナルフィギュアや湯呑み、お茶碗丼などの限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーンも実施されるほか、オリジナルデザインのテイクアウト容器・テイクアウト袋も展開されます。



吉野家なお一部店舗では対象外。また一部店舗では、実施内容が異なる場合や、販売価格が異なる場合があります。



また、吉野家通販サイトでも限定のコラボセットが登場します。

●オリジナルフィギュア付き「ドラクエウォークセット」を販売

牛丼（各サイズ）、ミニサラダ、オリジナルフィギュアがセットになった「ドラクエウォークセット」。

【第1弾】

期間：7月2日10時～7月15日20時

対象フィギュア

・吉野家スラミチ

・どんぶりスライム A

・ひとくい紅生姜ばこ

・つゆだくスライム

【第2弾】

期間：7月16日10時～7月29日20時

対象フィギュア

・スラミチ 吉野家Ver.

・どんぶりスライム B

・どんぶりキング

・吉野家コラボ看板

フィギュアは第1弾、第2弾で異なるデザインを展開。どのフィギュアがもらえるかは開封後のお楽しみです。

●500円ごとにポイントが貯まるアプリキャンペーン

キャンペーン期間中、対象店舗で会計時に吉野家公式アプリ内の専用バーコードを提示すると、税込500円ごとに1ポイントを付与。貯まったポイントに応じて限定グッズと交換できます。

【特典一覧】

8ポイント

・オリジナルフィギュア（全8種から1種選択）

30ポイント

・湯呑み

40ポイント

・お茶碗丼（全2種から1種選択）

45ポイント

・ひとくい紅生姜ばこのティッシュケース

70ポイント

・メタリックモンスターズギャラリー 吉野家スラミチ＆看板セット

ポイント付与期間

7月2日10時～8月26日20時

特典交換期限

9月4日24時

●通販限定コラボセットも販売

7月2日10時から吉野家公式通販ショップで、「メラミン製コラボどんぶり」と「冷凍牛丼の具（120g）×2袋」をセットにした「ドラクエウォークコラボセット」が数量限定で販売されます。