7月6日から
【明日まで】マクドナルド、M→Lサイズアップ無料！ランチのポテト＆ドリンク増量に
2026年07月09日 17時00分更新
マクドナルドは、平日10時30分～14時に販売するランチセット「ひるまック」を対象に、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズを、それぞれLサイズへ無料でサイズアップできるキャンペーンを明日まで開催しています。
※以下、再掲載となります。
マクドナルドは、7月6日～10日の期間、平日のランチセット「ひるまック」を対象に、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」Mサイズを、それぞれLサイズへ無料でサイズアップできるキャンペーンを開催します。
5日間限定！ポテト＆ドリンクが無料でLサイズに
キャンペーンは平日10時30分～14時限定。通常は100円追加で変更できる「マックフライポテト」と「ドリンク」のM→Lサイズアップが、期間中は無料になります。
対象は、「ビッグマック」や「ダブルチーズバーガー」、「てりやきマックバーガー」など5種類の「ひるまック」セットです。
▲ビッグマック
ひるまック価格：690円～
▲ダブルチーズバーガー
ひるまック価格：670円～
▲てりやきチキンフィレオ
ひるまック価格：650円～
▲フィレオフィッシュ
ひるまック価格：630円～
▲てりやきマックバーガー
ひるまック価格：600円～
※価格は店舗で異なる
※記事中の価格は税込み
600円台のマックランチ
「ひるまック」は、人気の定番バーガー5種類のセットを最大80円おトクな価格で提供する平日ランチ限定メニュー。いずれも600円台で買えるのがうれしいです。
今回は、そんな「ひるまック」でポテトとドリンクを無料でLサイズにできるチャンス。無料って最高！ ポテトをたくさんほおばりたい日にぴったり。5日間限定なので、お見逃しなく！
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