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超PayPay祭、今日から開催　スクラッチくじ“必ず当たる”条件は？

2026年06月19日 10時00分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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キャンペーンページより

　PayPayとPayPayカードは6月19日から7月31日まで、大規模キャンペーン「超PayPay祭」を開催する。対象店舗やオンラインストアでPayPayまたはPayPayカードを使うと、PayPayポイントが戻ってくる「PayPayスクラッチくじ」やPayPayクーポン、PayPayクレジット紹介プログラムなどに参加できる。

　200円以上の支払いでスクラッチくじに参加できる。本人確認済みのユーザーが対象店舗でPayPayまたはPayPayカードを使って200円以上を決済すると、1等から3等までのいずれかが当たる。1等は決済金額の100％、2等は5％、3等は0.5％相当のPayPayポイントが戻る。付与上限はPayPayとPayPayカードの合算で、1回および期間あたり10万ポイントだ。

　ポイントは支払い方法だ。PayPay残高やPayPayポイントで支払った場合は4回に1回の確率で当選する。一方、PayPayクレジット、PayPayカード、PayPayカード ゴールドで支払うと、当選確率は2回に1回に上がる（抽選1回ごとの確率で、実際に「必ず2回に1回当たる」という意味ではない）。

　なかでも、PayPayカードをApple PayまたはGoogle Payに設定してスマートフォンで支払うと、1等から3等のいずれかが必ず当たる点が注目だ。プラスチック製カードそのものをかざすタッチ決済は「必ず当たる」対象外なので注意したい。

　また、Google Payは実店舗でのタッチ決済のみが「必ず当たる」対象で、オンラインやアプリ内決済では通常のPayPayカード利用と同じく2回に1回の確率になる。Apple Payは店頭以外のオンラインやアプリ内決済も「必ず当たる」対象に含まれる。

キャンペーンページより

　なお、期間中は加盟店のPayPayクーポンが配布され、利用者がPayPayアプリ上で事前にクーポンを取得しておけば、対象店舗でPayPay決済した際に自動で特典が適用される。

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