Mythosに比肩？ Sakana AI、新AI「Fugu Ultra」

Sakana AIは6月22日、複数のAIモデルを1つのAPIから動かすマルチエージェント型システム「Sakana Fugu」と、高性能版「Fugu Ultra」の提供方針を明らかにした。

Sakana Fuguは、用途ごとに複数のモデルを動的に組み合わせ、コーディングや推論、科学分野の調査など複数ステップの作業を自動で進める仕組み。ユーザーから見ると1つのモデルAPIだが、内部では専門役を担うエージェント群が連携する。

ユーザーが毎回「どのモデルを使うか」を選ばなくても、Fuguがタスクに応じてモデルを選び、必要に応じて切り替える。通常版のFuguは性能と応答速度のバランスを重視し、Fugu Ultraは難しい推論や長時間の調査、論文再現、セキュリティ分析など品質重視の作業向けだ。

料金はサブスクリプションと従量課金の2本立てだ。サブスクリプションはStandardが月20ドル、Proが月100ドル、Maxが月200ドル。従量課金ではFugu Ultra「fugu-ultra-20260615」が100万トークンあたり入力5ドル、出力30ドル、キャッシュ入力0.50ドルで、272Kトークンを超える文脈では入力10ドル、出力45ドル、キャッシュ入力1.00ドル。

同社は性能面で、Fugu Ultraが「Fable 5」や「Mythos Preview」と肩を並べると説明。公開文面では、SWE Bench Pro、LiveCodeBench、GPQA-D、Humanity’s Last Examなどのベンチマークで、既存のフロンティアモデルと比較した結果を示した。ただし、Fable 5とMythos Previewは一般提供されておらず、Fuguのエージェントプールにも含まれていないとする。