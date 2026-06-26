東京都のEV補助が最大130万円に　テスラModel 3は実質300万円切りも

東京都は6月24日、令和8年度のEVとPHEVの車両購入費補助について、EVの上限額を最大130万円、PHEVの上限額を最大115万円に引き上げると発表した。対象は、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象となるEVとPHEVのうち、2026年7月1日以降に初度登録または初度検査された車両。

これまでの上限額はEVが最大100万円、PHEVが最大85万円だったが、それぞれ30万円上乗せされる。2026年4月1日から6月30日までに初度登録または初度検査された車両は、引き上げ前の補助額が適用される。

東京都は自動車メーカー別に補助額を設定し、購入者が充放電設備や再生可能エネルギー電力などを導入した場合に補助額を上乗せしている。今回の見直しでは、メーカー別補助額のベース額を10万円引き上げ、メーカーのGX実現に向けた取り組み評価による補助額も最大20万円引き上げる。

たとえばテスラでは、東京都内の購入者がModel 3 RWDを買う場合、国のCEV補助金127万円に東京都のZEV補助金70万円を組み合わせ、補助金合計が197万円になる。Model 3 RWDのベースプライスは531万3000円で、補助金を反映した実質車両負担額は334万3000円になる。

さらに、自宅に太陽光発電設備や充放電設備、または公共用充電設備を導入するなど特定の条件を満たす場合、補助金は最大237万円まで広がる。この場合、Model 3 RWDの実質車両負担額は294万3000円となり、300万円を下回る計算だ。

東京都の助成対象は、都内の個人、事業者、個人事業主など。郵送申請は2026年7月1日から2027年3月31日まで受け付ける。オンライン申請は2026年7月上旬から2027年3月31日までの予定だが、システム改修のため、7月1日から7月上旬までは2026年4月1日以降に初度登録または初度検査された車両のオンライン申請も一時停止する。