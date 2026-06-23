Xperia 1 VIIIをがっちり守る　MIL規格準拠の耐衝撃ケース登場

Spigenは6月23日、ソニーのフラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」向けケースとガラスフィルムを発表した。6月15日に発売している。実売価格はケースが2350円、ガラスフィルムが2999円。

ケースの「ラギッド・アーマー」は、TPU素材を使ったマットブラックの保護ケース。側面と内側に衝撃吸収素材「XRDフォーム」を使い、四隅にはSpigenの「エアクッションテクノロジー」を採用した。米軍規格MIL-STD 810H-516.8に準拠した耐衝撃性をうたっている。

サイズは16.63×7.88×1.44cm。カメラ部分より1.5mm、画面部分より1.6mm高くして、机に置いたときにレンズや画面が直接触れにくいように設計している。

ガラスフィルムの「アライン・マスター」は、9H強化ガラスを使った画面保護フィルム。対応機種はXperia 1 VIII、Xperia 1 VII、Xperia 1 VI。ガイド枠付きで位置合わせしやすく、貼り付け時に気泡が入った場合も付属のヘラで押し出せる。表面には指紋がつきにくいナノコーティングを施し、破損時に破片が飛び散りにくい飛散防止加工も備える。