ポケットに入れて“ちょい釣り”　世界最小級の「NEW Tiny Reel」発売

ポケットに釣り竿を。キャステムは6月24日、世界最小級サイズをうたうコンパクト釣り竿「NEW Tiny Reel」を発売した。価格は1万1550円から。
Tiny Reelは、2024年のクラウドファンディングで支援総額3165万4552円、支援者2013人を集めた小型釣具。手のひらサイズの本体から糸を出して使う「ロッドレス構造」を特徴とする。
新製品では、前モデルの利用者から寄せられた声を反映し、要望が多かったハンドルロック機能を追加。さらに、リールの操作感を高めるため、指先にクリック感が伝わる「クリック＆ポウル」機構を採用した。
サイズは縦5.2cm、横10cm、厚み2.7cmで、指穴の直径は2.2cm。重量は150g、材質はアルミニウム合金だ。カラーは5色。ギア比は4で、ハンドルを1回転させるとスプールが4回転する。
使い方は、事前にルアーをセットして本体に巻きつけ、釣りたい場面で取り出してキャストするというもの。車のサイドポケットやリュック、上着のポケットに入れておけるため、旅先やキャンプ、散歩中の「少し釣りたい」という場面で使える。
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