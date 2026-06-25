ニトリ、工事不要の木目調クーラー　部屋になじむ新デザイン

エアコン工事が難しい部屋もこれで涼しく。ニトリは6月25日、「木目調ポータブルクーラー」を発表した。2026年6月中旬から発売している。価格は3万4900円。

工事不要で使えるコンプレッサー式のポータブルクーラー。排気ダクトと窓用のダクトパネルを設置し、コンセントにつなげば使用できる。賃貸住宅、室外機を置きにくい部屋、キッチン、脱衣所、寝室などの暑さ対策向け。

ニトリは5月下旬に、ファブリック調デザインの「ポータブルクーラー」を発売していた。早い時期から猛暑日が記録されるなかで反響があり、新製品では、インテリアになじみやすい木目調デザインを追加した。前面パネルに温かみのあるミドルブラウンの木目調デザインを採用し、和室でも洋室でも、インテリアになじみやすい外観になった。

運転モードは、冷風、除湿、送風を備える。冷風モードは16〜32℃に設定可能。おやすみ中の冷えすぎを防ぐ設定や、1時間単位で使えるタイマー機能も搭載する。付属のリモコンを使えば、離れた場所から温度調整もできる。

冷風モードでは、運転時に発生するドレン水を本体内部で蒸発させるノンドレン構造を採用する。通常使用では排水ホースを気にせず使える。ただし、湿度が高い環境で本体内部のタンクが満水になった場合は、自動で運転を停止する。

除湿モードでは、付属のドレンホースを使って連続排水も可能。定格除湿能力は50Hzで1日16L、60Hzで1日21L。梅雨時期の湿気対策にも使える。

冷風能力は50Hzで2.0kW、60Hzで2.2kW。定格消費電力は50Hzで650W、60Hzで720Wとなる。本体サイズは約幅330×奥行312×高さ696mm、重さは約21kgだ。