OpenAI Codexが作業を“録画”して自動化、Macで実演するだけでスキル化

OpenAIが6月18日、Codexに「Record & Replay」機能を追加した。Mac上で繰り返しの作業を一度やってみせるだけで、Codexが編集可能な再利用スキルに変換する。

ユーザーが録画の開始と停止を自分で制御し、経費報告の提出やYouTube動画の公開といった日常業務を自動化できる。

Codexは画面上の操作やウィンドウの内容を観察してワークフローを学習し、スキルとしてパッケージ化する。生成されたスキルは後から詳細を確認・修正でき、Computer Use機能などと組み合わせて再実行可能だ。

機能はmacOS向けで、Computer Useを有効にしている場合に利用可能。Codexバージョン26.616で追加されている。

Show Codex a workflow once. Reuse it as a skill.



Record & Replay lets you show Codex a recurring task, like filing an expense report or submitting a time-off request.



Codex turns that demo into an inspectable, editable skill.



You control when recording starts and stops. pic.twitter.com/UqSGaO7XUs