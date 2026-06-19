OpenAI Codexが作業を“録画”して自動化、Macで実演するだけでスキル化

OpenAIが6月18日、Codexに「Record & Replay」機能を追加した。Mac上で繰り返しの作業を一度やってみせるだけで、Codexが編集可能な再利用スキルに変換する。
ユーザーが録画の開始と停止を自分で制御し、経費報告の提出やYouTube動画の公開といった日常業務を自動化できる。
Codexは画面上の操作やウィンドウの内容を観察してワークフローを学習し、スキルとしてパッケージ化する。生成されたスキルは後から詳細を確認・修正でき、Computer Use機能などと組み合わせて再実行可能だ。
機能はmacOS向けで、Computer Useを有効にしている場合に利用可能。Codexバージョン26.616で追加されている。
Show Codex a workflow once. Reuse it as a skill.— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) June 18, 2026
Record & Replay lets you show Codex a recurring task, like filing an expense report or submitting a time-off request.
Codex turns that demo into an inspectable, editable skill.
You control when recording starts and stops. pic.twitter.com/UqSGaO7XUs
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