予約完売のadidas“指時計”再入荷　次回入荷は未定

ウエニ貿易は6月18日、同社が時計の日本総代理店を務めるadidas Originalsのリングウォッチ「DIGITAL TWO RING（デジタル ツー リング）」を6月25日に再販すると発表した。価格はゴールドが1万7600円、シルバーが1万6500円。

「DIGITAL TWO RING」は、腕時計ではなく指に着けるデジタル時計。2026年4月17日に発売されたモデルで、公式オンラインショップ「World Wide Watch」では発売前に予約分が完売した。今回の再入荷後、次回入荷は未定。

1980年代のレトロフューチャー感を持つ腕時計「DIGITAL TWO」を、幅20mmの極小ケースで表現。メタリックな質感とミニマルな形状で、時計とアクセサリーの中間的な雰囲気だ。

ケースとバンドはステンレススチール製で、バンドには伸縮性のあるエクスパンションタイプを採用した。リングサイズは最小11号から対応する。表示はデジタル式で、ムーブメントはクオーツ、防水性能は3気圧防水だ。

なお、ベースとなった腕時計版「DIGITAL TWO」も販売されている。価格は1万3750円で、36mm幅のケースにGMT、カレンダー、ストップウォッチ、タイマーなどの機能を備える。

今回の再販も早期に動く可能性があるため、購入を検討している人は入荷のタイミングに注目しておきたい。