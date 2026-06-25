OpenAI、ついに独自AIチップ開発　ChatGPT支える

OpenAIは6月24日、Broadcomと共同で、大規模言語モデルの推論処理に最適化したAIチップ「Jalapeño（ハラペーニョ）」を発表した。

OpenAI初の独自AIプロセッサー。ChatGPTやCodexのようなAIサービスで、利用者の入力に対して答えを生成する「推論」処理を効率よく動かすために設計された。Broadcomの発表では、OpenAIが考える将来のLLM推論に合わせて作られたアクセラレーターであり、複数世代にわたる計算基盤の第1弾だとしている。

OpenAIによると、Jalapeñoのエンジニアリングサンプルはすでに研究室で機械学習ワークロードを動かしている。生産時に想定する周波数と消費電力で動作しており、「GPT-5.3-Codex-Spark」も実行しているという。

Broadcomは、Jalapeñoが設計から生産までわずか9ヵ月で進んだと説明。開発にはOpenAIのモデルも使われ、チップ設計そのもののスピードアップに役立てたとしている。

OpenAIはこれまで、NvidiaのGPUなど外部の半導体に大きく依存してきた。独自チップを持てば、コスト、消費電力、供給量、サービスに合わせた最適化を自社の都合に近づけやすくなる。

ロイターによれば、Broadcomのホック・タンCEOは、JalapeñoがNvidiaのBlackwellやGoogleのTPUに匹敵すると述べている。製造は台湾のTSMCが担い、システム統合はカナダのCelesticaが担当するという。