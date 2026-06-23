これは踏めない！　ニトリ、寝そべる猫ちゃんロングマット

ゆる〜い猫ちゃんがゴロンとお出迎え。ニトリは6月23日、デコホームの人気キャラクター「デコネコ」をモチーフにした「ロングマット（デコネコブラック rST3）」を発表した。6月上旬から発売している。価格は1990円。

サイズは約48×120cm。玄関、リビング、ベッドサイド、キッチンなどに敷きやすい横長のマットで、まるでネコが寝そべっているようなフォルムを採用した。デコネコらしい目つきと存在感で、部屋のアクセントになるアイテムだ。

素材はパイルがポリエステル100％、充填物がウレタンフォーム、裏生地がポリエステル100％。裏面には塩化ビニル樹脂のすべり止め付き。毛足は長めで、ふわふわした手触りを楽しめる。洗濯ネットを使えば洗濯もできる仕様だ。

デコネコは、デコホームの公式キャラクター。ニトリは過去にも、デコネコを使ったクッション、チャーム、タンブラーなどを展開してきた。2026年2月には「もちもち」の手触りをうたうデコネコ雑貨を発表しており、独特のゆるい表情を売りにシリーズ展開を続けている。

関連商品として、低反発円座クッション「キャット ブラック」1990円、背当てクッション「デコネコ ブラック」1490円も展開する。部屋全体をデコネコでコーディネートしたい人にはうってつけだ。