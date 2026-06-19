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ヨッピー氏、子ども用ファン付きウェアで起業　いきなり在庫1万着を抱える

2026年06月19日 14時00分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　炎天下の子どもを守るため、人気ライターが在庫1万着の勝負に出た。

　ライターのヨッピーこと豊田佳高氏は6月19日、幼児向け熱中症対策ベスト「ベビエア」を企画・販売する企業ベビエアを起業したと発表した。設立日は5月18日で、出資者から合計5000万円を集め、1万着の在庫を発注したという。

　ベビエアは未就学児向けのファン付きクールベスト。ベストに付属する2つのファンが外気を取り込み、服の内側に風を通すというもの。「着るだけ表面温度-10℃」をうたい、内容物はベビエア本体1着と専用ファン2個で、価格は1万円だ。バッテリーは別売り。

　商品化のきっかけは、ヨッピー氏自身の子育て体験。本人はnoteで、真夏の外出時に子どもの顔が赤くなり、遊ぶのを諦めて帰った経験を紹介。ベビーカー用の送風シートや保冷剤、帽子では対応しきれない場面があり、「無いなら作ろう」と考えたことが出発点だった。

　クラウドファンディングでも反応は早かった。CAMPFIREのプロジェクトは2026年3月14日に始まり、4月30日に終了。目標金額500万円に対し、支援総額は824万1250円、支援者数は695人に達した。

　対象は歩き始める1歳半ごろから4歳ごろまで。サイズは110サイズのみで、ゆったり着る設計だ。乾電池4本入りのバッテリーを含めた重量は約320g。ファンは指が入りにくい構造で、連続使用1時間のタイマーも備える。乾電池4本入りのバッテリーで約4時間使えるとしている。

　主な出資者にはmixi創業者の笠原健治氏、2ちゃんねる創業者の西村博之氏、連続起業家の古川健介氏、アドウェイズ創業者の岡村陽久氏らが名を連ねている。

　ヨッピー氏は、周囲から「売れる」と背中を押され、当初予定より桁を増やして1万着を発注したと説明した。入庫した在庫の量に圧倒された一方で、発売後の売れ行きは好調としている。語り口はいつもの調子だが、育児用品の量産と在庫リスクは冗談では済まない。

　1万着の在庫を売り切れるかどうかは、ヨッピー氏の発信力だけでなく、実際にこれから夏を過ごす子持ち家庭の納得感にかかっている。

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