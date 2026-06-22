薄すぎてちょっと怖いレベル　5000mAhなのに厚さ6.9mmのモバイルバッテリー

スマホに重ねても、厚みを感じさせない。MATECHは6月22日、Qi2対応モバイルバッテリー「MagOn Prime Ultra Slim 5000」を発売した。価格は6990円。

5000mAhの容量を備えながら、厚さ6.9mm、重さ約99gに抑えたのが特徴。Qi2対応5000mAhモバイルバッテリー製品群において「世界最薄クラス」としている。薄型化のため、汎用セルではなく専用設計のリチウムポリマー電池を採用した。

ワイヤレス充電はQi2に対応し、最大15Wで出力できる。MagSafe対応スマートフォンに磁力で吸着し、ケーブルなしで充電できる設計だ。USB Type-Cによる有線充電にも対応し、PPS対応機種では最大22Wの急速充電が使えるとしている。

バッテリー残量を1％単位で確認できるリアルタイムディスプレイを搭載し、充電中の状態や温度、低残量時の警告も表示する。

発売記念として、Amazon.co.jpでは先着100個限定で20％のAmazonポイント還元を実施する。販売価格6990円に対して1398ポイントを還元し、実質価格は5592円となる。