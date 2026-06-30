再現度高すぎ！　トイ・ストーリー5のリリーパッド風iPadケース発売

Belkinは6月30日、映画「トイ・ストーリー5」に登場するスマートタブレット型キャラクター「リリーパッド」をモチーフにしたiPadケースを発売した。価格は8980円。対応機種は、iPad第10世代と第11世代。
リリーパッドは、7月3日に日本公開されるトイ・ストーリー5に登場するキャラクター。リリーパッドの登場によって、主人公ボニーの日常が一変する。
iPadケースは、リリーパッドの表情豊かな目を再現したデザインが特徴。素材にはEVA、ポリカーボネート、TPUを使用する。エッジはやわらかくて滑りにくく、小さな手でも握りやすい形状だ。
持ち運び用の伸縮式ハンドルも備える。さらに、リリーパッド柄の専用ストラップが付属し、肩に掛けて持ち運べるようになっている。
背面に折りたたみ式スタンドを搭載。角度を調整して、動画鑑賞やゲーム、お絵かきに使える。ケースを装着したまま音量を操作しやすいメカニカル式ボリュームボタンや、Touch ID対応のホームボタンカバーも備えた。
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