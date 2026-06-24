ニトリの超保温・保冷ボトルにワンタッチ型　片手でサッと飲める

冷たい飲み物も、熱いお茶も、片手でさっと飲める。ニトリは6月24日、「超保温・保冷ボトルN-HEATEXワンタッチ」を発表した。6月下旬から発売している。価格は2990円から。

N-HEATEXは、登山やアウトドアなど長時間持ち歩く場面でも温度を保てるように開発されたボトルシリーズ。高い保温力と保冷力を特徴とし、シリーズ累計販売数は約10万個を超える。

今回の新モデルは、片手で開閉できるワンタッチタイプ。ボタンを押すだけでフタが開くため、通勤・通学中やスポーツ中でも水分補給しやすい。従来の高い温度キープ性能はそのままに、日常での使いやすさを高めている。

容量は500mLと800mLの2種類を用意し、価格は500mLが2990円、800mLが3990円。サイズは500mLが約幅6.7×奥行8.3×高さ24cm、800mLが約幅7.7×奥行8.3×高さ28cm。

6時間後も9℃以下を維持し、6時間後も76℃以上を維持する保冷/保温性能を持つ。

本体には5層の真空断熱構造を採用。内びん、銅メッキ、銅ホイル、真空層、胴部で構成し、内びんに銅メッキと銅ホイル加工を施すことで温度が逃げにくい。全パーツが食洗機に対応し、お手入れもしやすい構造になっている。