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ワークマン、冷房ウェア緊急入荷　猛暑対策で号外チラシ2000万部

2026年06月25日 10時50分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　ワークマンは6月24日、ペルチェ半導体を搭載した冷房ウエア「WindCore ICE×HEATERペルチェベスト」シリーズを、6月26日から全国のワークマン店舗に緊急入荷すると発表した。価格は1万9800円から。

　体に当たる冷却プレートで直接冷やすタイプのベスト。スイッチを入れると約1秒で冷却が始まり、気温45℃のような過酷な環境を想定して開発された。建設現場などのプロ向けだけでなく、通勤、通学、散歩、ガーデニングといった日常の暑さ対策にも使えるとしている。

　代表的な製品「ICE×HEATERペルチェベストPRO3」は、5ヵ所のペルチェデバイスで体を冷やすモデルで、価格は1万9800円。

　上位モデルは「ICE×HEATERペルチェベスト7個式スペシャルエディション」。首元にも冷却プレートを2カ所追加し、合計7ヵ所で冷やす仕様だ。価格は2万9800円。

　ワークマンによると、このシリーズは3月に開催された「東京モーターサイクルショー」で5000着を販売した。現時点で昨年比150％の人気になっているという。猛暑期を前に供給を強化し、同社としては異例の2000万部規模の「号外チラシ」も発行する。

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