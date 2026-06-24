メタ、299ドルからのAIスマートグラス　日本発売は未定

Meta

メタは現地時間6月23日、EssilorLuxotticaとの提携により、新ライン「Meta Glasses」を発表した。価格は299ドルから。日本発売は未定。

Ray-Ban MetaやOakley Metaで培った技術をもとにしたAIスマートグラス。フレームは3種類を用意し、度付きレンズにも対応する。

専用ボタンでMeta AIを呼び出し、音声で質問したり、目の前のものについて説明を受けたりできる。オープンイヤー型スピーカーと複数マイクを搭載し、耳をふさがずに通話、音楽、ポッドキャスト、オーディオブックを利用できる。写真や動画もハンズフリーで撮影できる。

バッテリーは本体だけで8時間超の使用が可能。折りたたみ式の充電ケースを使えば、追加で最大40時間分のバッテリーを供給できる。

Meta Superintelligence Labsの「Muse Spark」を使ったMeta AIを、発売時点から搭載する初のAIグラスとなる。

今後のアップデートとして、複数枚を自動撮影し、良い写真を提案する「dynamic photo」機能や、歩行者ナビゲーションなどを追加予定。ライブ翻訳は日本語、中国語、ヒンディー語、韓国語など14言語を新たにサポートする。