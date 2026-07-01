Anthropic「Fable」輸出規制が解除　約3週間ぶり

Anthropicは現地時間7月1日、米商務省が自社の先進AIモデル「Claude Fable 5」と「Mythos 5」に対する輸出規制を解除したと発表した。翌日からアクセスを復旧させる。
Anthropicは6月9日にこれらのモデルを公開したばかりだったが、わずか3日後、商務省から国家安全保障を理由とした輸出規制指令を受け取った。指令は外国籍の人物によるアクセスを世界中で禁じる内容で、Anthropicは国籍を即時判別できないため両モデルを全世界のユーザーに一時停止せざるを得なかった。指令の背景にはモデルに対する「jailbreak」（安全制限回避）の報告や、中国関連勢力の関与懸念があったとみられる。
Anthropicは当初、この措置を「誤解」として早期解決を望む姿勢を示していた。規制解除により、約3週間ぶりに利用が再開されることになる。
We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5.— Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026
We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon.
We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on…
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