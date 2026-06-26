ABCマート、空調服コラボウェアを発売　ブーツブランド別注で街着にも◎

ABCマートは6月26日、ブーツブランドDANNERと空調服によるコレクションを発表した。展開するのはベスト型の「air cool VEST」と半袖型の「air cool SHORT SLEEVE」で、価格はいずれも3万2780円。

DANNERは1932年に米オレゴン州ポートランドで生まれたブーツブランド。空調服との別注モデルとして企画されたコレクションだ。

ほどよくゆとりを持たせたシルエットと、主張を抑えたロゴが特徴。性別を問わず取り入れやすい仕様とし、ワークシーンだけでなく、買い物やレジャー、アウトドアなどでも着やすい見た目になっている。

素材には、撥水性に優れ、取り込んだ風を逃がしにくいタスラン生地を採用。空調服の構造により、衣服内に風を送り込み、汗を蒸発させることで体感の涼しさを高める。汗によるべたつきやにおい、あせもなどの肌トラブルの軽減にもつながるとしている。

4つのファン穴を備え、好みの位置にファンを装着できる設計にしているのも特徴。首元のベルトを留めると、衣服内を通った風が首元から抜ける構造になり、暑さを感じやすい首周りに風を送りやすくなる。

背面には保冷剤を収納できるメッシュポケットを搭載。裾にはドローコードを備え、シルエットを調整できるだけでなく、裾を絞ることで衣服内の空気を逃がしにくくし、風を効率よく巡らせることができる。

電源には、空調服の専用バッテリーを採用。毎日使用した場合の電気代は、バッテリーを1日1回、8時間充電する条件で1ヵ月約55円としている。