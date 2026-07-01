ファミチキ無料のチャンス　ファミマ、楽天SPU参加記念キャンペーン

ファミリーマートと楽天ペイメントは7月1日、ファミリーマートが楽天市場のSPU対象サービスに参加したことを記念し、「ファミリーマートSPU対象参加記念！ファミチキ（骨なし）プレゼントキャンペーン」を始めたと発表した。7月31日まで。

SPUは、楽天グループの対象サービスを利用すると楽天市場での買い物時のポイント倍率が上がるプログラム。ファミリーマートは楽天グループ外の企業として初めてSPU対象サービスに参加した。

ファミリーマートで楽天ポイントカードを提示して月間3000円以上購入すると、楽天市場でのポイント倍率がプラス0.5倍になる。月間獲得上限は500ポイントで、期間限定ポイントが付与される。

ファミリーマートで楽天ポイントカードを提示して、1ポイント以上獲得した税込200円以上の買い物が対象となる。たばこや切手、はがき、印紙、収納代行、金券類、マルチコピー機を使ったサービスなどは対象外。

記念キャンペーンでは、条件を満たすと「ファミチキ（骨なし）」の無料クーポンがもらえる。期間中に全国のファミリーマートで楽天ポイントカードを提示して月間3000円以上買い物し、さらに楽天ペイのコード決済で1回以上支払うことが条件になる。買い物と楽天ペイ支払いの順序は問わない。

特典は、楽天ペイのコード決済を初めて使う人にはもれなく進呈する。2026年6月30日23時59分まで一度も楽天ペイのコード決済で支払ったことがない人が対象だ。それ以外の利用者には、抽選で2万人に無料クーポンを進呈する。