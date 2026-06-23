LINEが15周年でキラキラに　記念アイコンやスタンプ提供

アイコンがお祝いモードでキラッキラに。LINEヤフーは6月23日、コミュニケーションアプリ「LINE」がサービス開始から15周年を迎えたことを記念し、無料スタンプや壁紙、記念アプリアイコンなどの限定コンテンツを公開した。

無料で使えるキラキラグリッター風の15周年記念アイコンが、6月23日から6月30日まで提供される。LYPプレミアム会員向けにはLINE FRIENDSのキャラクターをあしらった限定アイコン2種類が12月19日まで提供される。

無料スタンプも配布する。LINE誕生初期から親しまれてきたLINE FRIENDSの定番スタンプをアニメーションスタンプとして描き下ろし。6月23日から7月22日まで配布する。

トークルームにも15周年の演出が入る。6月23日から6月30日までの期間中、「15周年」「16年目」「感謝を込めて」などとメッセージを送ると、ブラウンやコニーなどのキャラクターが登場するお祝いアニメーションが表示される。

スマートフォンやPC、「LINE」のトーク背景に使える15周年記念壁紙も配布する。アプリの見た目を大きく変えるものではないが、アイコン、壁紙、スタンプを組み合わせれば、手元のLINEを15周年仕様にそろえられる。

LINEは2011年6月23日、東日本大震災をきっかけに「大切な人とつながるコミュニケーションサービス」として誕生した。2025年12月末時点の国内月間利用者数は1億ユーザーを超えている。