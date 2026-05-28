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ワークマン、女性用の冷房服投入　40℃超えの日本、ペルチェ素子は“普段着”に

2026年05月28日 14時00分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　冷却ウェア、いよいよ普段着の世界へ。

　ワークマンは、ペルチェ半導体を使った冷房服の展示・体験会を、東京・上野のワークマン製品開発センターで開催する。期間は6月10日から7月31日まで。会場では45℃超を想定した体験ブースを用意し、ファン付きウェアなどを実際に試せる。

　見どころはペルチェ半導体冷房服に加わった女性専用品だ。これまで冷却系ウェアは作業現場向けが中心だったが、スポーツ観戦や子どものスポーツ応援、犬の散歩といった一般生活での暑さ対策へ用途を広げようとしている。

　ペルチェ冷房服は、ファン付きウェアとは発想が異なり、冷却プレートを体に当てて直接冷やす方式だ。ワークマンは、気温35℃程度までは汗の気化熱を使うファン付きウェアが有効だが、体温を超えるような暑さでは半導体直冷方式が重要になると説明している。

　5ヵ所の冷却プレートを備える「ICE×HEATERペルチェベストPRO3」は1万9800円。さらに首元を含む7カ所に冷却プレートを備える「ICE×HEATERペルチェベスト7個式スペシャルエディション」は2万9800円だ。

　“冷房服”という名前はまだ少し大げさに聞こえるかもしれないが、40℃超えが日常となった日本では、普段着にも設備レベルの冷却が求められることになったということだ。ペルチェ素子が入った服がクローゼットに並ぶというのは、もはやSFではない。

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