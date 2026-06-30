カシオ、スポーツカーっぽい機械式腕時計　角度によって表情が変わるEDIFICE EFK-200

カシオ計算機は6月30日、腕時計ブランド「EDIFICE」の新製品として、機械式の「EFK-200」を発表した。7月17日に発売する。ケースをミラー仕上げとヘアライン仕上げで磨き分け、見る角度によって異なる輝きがある。
EDIFICEはスポーティーなデザインや自動車との親和性を打ち出してきたブランド。カシオは2025年に同社初の機械式時計として「EFK-100」シリーズを投入し、フォージドカーボン採用モデルなどを展開した。
EFK-200は、同EFKシリーズの新モデル。丸みのあるケースに、四隅をカットしたクッション型のベゼルを組み合わせた。側面にはなだらかなカーブを加え、ラグジュアリーカーを思わせる流麗な形状を施した。
見どころは仕上げの使い分け。ケースの面ごとにヘアラインとミラー仕上げを切り替えることで、光の反射に変化を持たせた。単に金属の光沢を見せるのではなく、角度を変えるたびに陰影が動くようなデザインにしている。
文字板はモデルによって異なり、EFK-200XPBとEFK-200CDには、高級スポーツカーにも使われるフォージドカーボンを採用した。素材特有のマーブル模様が一つひとつ異なるため、量産品でありながら個体差を楽しめる。
一方、EFK-200DとEFK-200DGはグラデーション文字板を採用。電気鋳造による立体感のある表現にクリア塗装を組み合わせ、奥行きのある光沢と色の変化を出した。
内部には日本製のメカニカルムーブメントを搭載。裏蓋はシースルーデザインで、機械式時計ならではの歯車やローターの動きを見ることができる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります