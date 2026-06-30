Codexで使用制限にすぐ到達する問題　OpenAIが緊急調査

OpenAIのCodexチームがユーザーから相次ぐ使用量急増の報告を受け、緊急対応に乗り出した。チームメンバーのTibo氏が6月29日に報告したところによると、チームはwarroom（対策本部）を設置してログを精査し、一部のユーザーの使用量が異常に増える原因を調べている。

200ドルのProプラン利用者を中心に「通常より速く使用制限に達する」「リセットを繰り返してもすぐに尽きる」といった声が上がっていたもの。使用量チャートでは特定の時期に急激なスパイクが見られるケースもあり、モデルの切り替えやサブエージェントの挙動が関連している可能性が指摘されている。