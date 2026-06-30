このページの本文へ

最大2万2000ポイントもらえる　au PAYカード即時発行キャンペーン開始

2026年06月30日 11時55分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
 

　auペイメントとauフィナンシャルサービスは6月30日、7月1日の合併に合わせ、au PAYアプリから「au PAY カード」を申し込める即時発行サービスを始めると発表した。申し込み開始は7月1日10時。

　au PAYアプリ上で申し込みから利用開始までを完結できる点が特徴。従来のようにカード本体の到着を待たなくても、即時審査に通ればアプリ内で利用を始められる。

　サービス開始に合わせ、新規入会キャンペーンを実施する。au PAYアプリから即時発行でau PAY カードまたはau PAY ゴールドカードに新規入会し、条件を満たすと、合計で最大2万2000Pontaポイントを受け取れる。キャンペーンは7月1日に始まり、終了時期は未定だ。

　新規入会後のショッピング利用条件を満たすと、au PAY カードは最大3000Pontaポイント、au PAY ゴールドカードは最大1万Pontaポイントを進呈する。さらに、au PAYアプリからの即時発行特典として、au PAY カードは2000Pontaポイント、au PAY ゴールドカードは7000Pontaポイントが加わる。対象期間内にau PAY残高へのオートチャージを利用すると、さらに5000Pontaポイントを受け取れる。

　最大2万2000ポイントは、au PAY ゴールドカードで条件を満たした場合の金額だ。ショッピング利用は、入会から翌月末までに1回2000円以上を3回以上、さらに入会翌々月にも1回2000円以上を3回以上する必要がある。au料金やUQ mobile料金、povo料金、キャッシング、年会費、au PAY残高へのチャージなどは集計対象外だ。

　オートチャージ特典にも条件がある。対象はau、UQ mobile、povo1.0契約者で、au PAY カードまたはau PAY ゴールドカードからのオートチャージ設定が必要だ。キャンペーンメールの受信設定、支払い口座の登録、au PAY カードアプリへのログイン履歴なども判定条件に含まれる。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
2
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
￥11,800
3
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン ASUS Vivobook Go 15 E1504FA 15.6インチ AMD Ryzen 5 40 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 14.7時間 重量 1.63kg Wi-Fi 6E Webカメラ内蔵 ミックスブラック E1504FA-R5165BLAM
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン ASUS Vivobook Go 15 E1504FA 15.6インチ AMD Ryzen 5 40 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 バッテリー駆動 14.7時間 重量 1.63kg Wi-Fi 6E Webカメラ内蔵 ミックスブラック E1504FA-R5165BLAM
￥139,800
4
【整備済み品】富士通 A748 15.6型 第8世代CPU Core i3-8130U /Windows11/MS Office2019搭載/初期設定不要/DVDドライブ/WIFI/Bluetooth/HDMI/USB3.0/テンキー(Core i3-8th, メモリ8GBSSD256GB)
【整備済み品】富士通 A748 15.6型 第8世代CPU Core i3-8130U /Windows11/MS Office2019搭載/初期設定不要/DVDドライブ/WIFI/Bluetooth/HDMI/USB3.0/テンキー(Core i3-8th, メモリ8GBSSD256GB)
￥19,880
5
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
￥16,300

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,680
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,677
7
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519
8
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040
9
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
10
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥3,151

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン