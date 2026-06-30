最大2万2000ポイントもらえる　au PAYカード即時発行キャンペーン開始

auペイメントとauフィナンシャルサービスは6月30日、7月1日の合併に合わせ、au PAYアプリから「au PAY カード」を申し込める即時発行サービスを始めると発表した。申し込み開始は7月1日10時。

au PAYアプリ上で申し込みから利用開始までを完結できる点が特徴。従来のようにカード本体の到着を待たなくても、即時審査に通ればアプリ内で利用を始められる。

サービス開始に合わせ、新規入会キャンペーンを実施する。au PAYアプリから即時発行でau PAY カードまたはau PAY ゴールドカードに新規入会し、条件を満たすと、合計で最大2万2000Pontaポイントを受け取れる。キャンペーンは7月1日に始まり、終了時期は未定だ。

新規入会後のショッピング利用条件を満たすと、au PAY カードは最大3000Pontaポイント、au PAY ゴールドカードは最大1万Pontaポイントを進呈する。さらに、au PAYアプリからの即時発行特典として、au PAY カードは2000Pontaポイント、au PAY ゴールドカードは7000Pontaポイントが加わる。対象期間内にau PAY残高へのオートチャージを利用すると、さらに5000Pontaポイントを受け取れる。

最大2万2000ポイントは、au PAY ゴールドカードで条件を満たした場合の金額だ。ショッピング利用は、入会から翌月末までに1回2000円以上を3回以上、さらに入会翌々月にも1回2000円以上を3回以上する必要がある。au料金やUQ mobile料金、povo料金、キャッシング、年会費、au PAY残高へのチャージなどは集計対象外だ。

オートチャージ特典にも条件がある。対象はau、UQ mobile、povo1.0契約者で、au PAY カードまたはau PAY ゴールドカードからのオートチャージ設定が必要だ。キャンペーンメールの受信設定、支払い口座の登録、au PAY カードアプリへのログイン履歴なども判定条件に含まれる。