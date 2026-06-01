前回、新しいアニメモデル「Anima Base v1.0」やLoRAについて紹介しましたが、詳しく説明していなかったことがあります（参考：SDXLの次はこれ？ アニメ特化のローカル画像生成AI、驚きの実力）。OpenAIのエージェント環境「Codex」への指示を通じて、Animaの生成AI用アプリ「ComfyUI」への導入、LoRAの環境整備、LoRAデータセットの作成、画像生成まで、ほぼすべての作業をしたことです。今や、AIの能力向上によって、画像生成の大半の作業は、AIエージェントへの直接指示によって、ComfyUIなどのツール画面をコントロールできるようになっています。実際にCodexを使って、LoRA作成からミュージックビデオ（MV）作成までを実行する方法を紹介します。

AIまかせで画像からMVを作る

今回の作例では、Codexを使って大半の作業をローカルPCだけで作業し、Animaで作ったゲストキャラの田中さんの画像を使って、様々なエフェクトの入ったマトリックス風のMVを、動画編集ソフトを使わずに作成します。

△タナカマトリックスの作例（30秒）

まず、田中さんのLoRAを作成するところから始めてみましょう。前回、「Anima Standalone Trainer」を使うと、Anima用LoRAの作成が簡単であることを紹介しました。Codexを使うと、その環境のインストール作業、LoRAを作るためのデータセット作成、実際の学習作業と終了までの監視、サンプル画像の作成まで、一気に進めてくれます。

画像AIまわりの環境構築は、それなりにハードルが高く、PythonやCUDAのバージョン違いなど競合や互換性の問題で、一度はまると、正しい環境を構築するのに苦戦しやすい作業です。ところが、Codexに指示して作業をすると、そうした苦労が一気に解消されます。実際に出した指示は、下記のようなものです。

＜プロンプト＞

gazingstars123/Anima-Standalone-Trainer これをこのPCに環境構築して、動作するようにインストールして。専用フォルダをH: につくって、そこに環境を作って

これだけで必要なものを自動的にネットからダウンロードし、動作環境を作ってくれます。フォルダ名の整合確認やモデルのパス設定をしたり、次回以降に使う起動用バッチまで作成してくれました。環境構築にかかったのは15分27秒でした。