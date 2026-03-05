ノートPCは「持ち運べること」が正義のはず。ですが、ときどき現れるのです。「なぜそこまでやるのか？」と問いかけたくなるような、限界突破のマシンが。

今回紹介する「OneXPlayer Super X」は、まさにその系譜に連なる一台。最新世代のハイエンドCPUを搭載し、さらに専用の水冷ボックスまで用意するという徹底ぶり。常識的なノートPCの枠を軽々と飛び越えています。

基本パーツはいずれ世代交代で更新していくものですが、水冷ボックス「OneXPlayer フロストベイ」付きモデルは、そう簡単に後継が出るとは思えないレア仕様です。外付けの冷却というノートPC最大の壁を物理的に突破する発想。その実装力に思わず心が熱くなります。

