あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第63回

One-Netbook Technology／天空「OneXPlayer Super X」

愛すべき馬鹿製品！ 水冷ユニット付きでCPUをぶん回せるハイスペックノートPCが熱すぎた

2026年03月05日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集● ASCII

OneXPlayer Super X

One-Netbook Technology／天空「OneXPlayer Super X」

　ノートPCは「持ち運べること」が正義のはず。ですが、ときどき現れるのです。「なぜそこまでやるのか？」と問いかけたくなるような、限界突破のマシンが。

　今回紹介する「OneXPlayer Super X」は、まさにその系譜に連なる一台。最新世代のハイエンドCPUを搭載し、さらに専用の水冷ボックスまで用意するという徹底ぶり。常識的なノートPCの枠を軽々と飛び越えています。

　基本パーツはいずれ世代交代で更新していくものですが、水冷ボックス「OneXPlayer フロストベイ」付きモデルは、そう簡単に後継が出るとは思えないレア仕様です。外付けの冷却というノートPC最大の壁を物理的に突破する発想。その実装力に思わず心が熱くなります。

OneXPlayer Super X

外付け液冷ユニット「OneXPlayer Frost Bay」

【目次】この記事で書かれていること：

OneXPlayer Super Xのメリットと注意点

OneXPlayer Super Xを購入する3つのメリット
1）外付け水冷ボックスで限界突破
2）万能な2-in-1設計
3）薄くて軽い、アルミフレーム

購入時に確認したい2つのポイント
1）高価格はハイスペックの証
2）入手難と希少性

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

