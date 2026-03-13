「ノートPC、高くなりすぎじゃない……？」最近、家電量販店やECサイトを見て回るたびに、そう溜息をついている方は多いはずです。



少し前まで10万円程度でも十分な性能のPCが買えましたが、今や円安や部材高騰の波に押され、ちょっといいなと思うモデルは15万円、20万円を超えてきます。仕事やプライベートで新しいPCが必要なのに、この価格設定には正直絶望すら感じてしまいます。

そんな「PC高騰時代」の救世主になりそうな、ヤバい安さの一台を見つけてしまいました。それが、新進気鋭のメーカー・ACEMAGICが放つ「ACEMAGIC ‎LX15 PRO」です。