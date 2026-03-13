あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第68回
ACEMAGIC「ACEMAGIC LX15 PRO」
PC高騰時代にヤバい安さの15.6型ノートPC発見！ 本当に使えるかを試してみた
2026年03月13日 17時00分更新
「ノートPC、高くなりすぎじゃない……？」最近、家電量販店やECサイトを見て回るたびに、そう溜息をついている方は多いはずです。
少し前まで10万円程度でも十分な性能のPCが買えましたが、今や円安や部材高騰の波に押され、ちょっといいなと思うモデルは15万円、20万円を超えてきます。仕事やプライベートで新しいPCが必要なのに、この価格設定には正直絶望すら感じてしまいます。
そんな「PC高騰時代」の救世主になりそうな、ヤバい安さの一台を見つけてしまいました。それが、新進気鋭のメーカー・ACEMAGICが放つ「ACEMAGIC LX15 PRO」です。
【目次】この記事で書かれていること：
ACEMAGIC LX15 PROを購入する3つのメリット
1）大画面15.6型ながら、スッキリした現代的デザイン
2）Ryzen 7＋16GBメモリー。普通に使える「安心スペック」
3）180度開くヒンジと案外に気が利く仕様
購入時に確認したい2つのポイント
1）キーボードが英語配列。慣れが必要なポイント
2）新進メーカーゆえの「サポート体制」への理解
