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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第133回

ASUS JAPAN「ZenScreen MB16FC」

【良コスパ】2万3000円で16型WUXGA（1920x1200）！ 1kg切りのモバイルモニターで仕事したら捗りすぎた

2026年05月21日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集● ASCII

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ASUS JAPAN ZenScreen MB16FC

ASUS JAPAN「ZenScreen MB16FC」

　モバイルしやすい小型ノートPCを買ったら画面が小さくて作業しづらい！

　外でもマルチ画面でサクサクと作業を進めたい！

　でもモバイルモニターって重くて高くて解像度もよくないんでしょ？　と嘆いている人に教えてあげたいガジェットを見つけました。軽くて、安くて、高解像度なんです！

ASUS JAPAN ZenScreen MB16FC

どこでも使えるモバイルモニターをオススメしたい

【目次】この記事で書かれていること：

ZenScreen MB16FCのメリットと注意点

ZenScreen MB16FCを購入する3つのメリット
1）絶妙な16型WUXGAの使い勝手
2）縦横切り替えで広がる用途
3）便利な給電機能と豊富な端子

購入時に確認したい2つのポイント
1）自身の許容サイズと性能の確認
2）スピーカーとタッチ操作は非搭載

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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