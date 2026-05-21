あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第133回
ASUS JAPAN「ZenScreen MB16FC」
【良コスパ】2万3000円で16型WUXGA（1920x1200）！ 1kg切りのモバイルモニターで仕事したら捗りすぎた
2026年05月21日 17時00分更新
モバイルしやすい小型ノートPCを買ったら画面が小さくて作業しづらい！
外でもマルチ画面でサクサクと作業を進めたい！
でもモバイルモニターって重くて高くて解像度もよくないんでしょ？ と嘆いている人に教えてあげたいガジェットを見つけました。軽くて、安くて、高解像度なんです！
【目次】この記事で書かれていること：
ZenScreen MB16FCを購入する3つのメリット
1）絶妙な16型WUXGAの使い勝手
2）縦横切り替えで広がる用途
3）便利な給電機能と豊富な端子
購入時に確認したい2つのポイント
1）自身の許容サイズと性能の確認
2）スピーカーとタッチ操作は非搭載
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