モバイルしやすい小型ノートPCを買ったら画面が小さくて作業しづらい！

外でもマルチ画面でサクサクと作業を進めたい！

でもモバイルモニターって重くて高くて解像度もよくないんでしょ？ と嘆いている人に教えてあげたいガジェットを見つけました。軽くて、安くて、高解像度なんです！

【目次】この記事で書かれていること：

ZenScreen MB16FCのメリットと注意点

ZenScreen MB16FCを購入する3つのメリット

1）絶妙な16型WUXGAの使い勝手

2）縦横切り替えで広がる用途

3）便利な給電機能と豊富な端子

購入時に確認したい2つのポイント

1）自身の許容サイズと性能の確認

2）スピーカーとタッチ操作は非搭載

まとめ

詳細スペック情報

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