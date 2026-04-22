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FLYDIGI／SCYTHE「BS2PRO」
最大44℃ダウンだと⁉ 激熱ゲーミングノートを強制冷却するFLYDIGIの尖りすぎなクーラーを試してみた
2026年04月22日 17時00分更新
PCゲームをプレイ中、あるいは動画の書き出し中に、突然カクついたり動作が極端に重くなったりした経験はありませんか。その原因の多くは、PC内部の異常な温度上昇を防ぐための「サーマルスロットリング（熱によるパフォーマンス低下）」にあります。特にノートPCでは熱がこもりやすく、フレームレートの低下だけでなく、最悪の場合はPCの寿命を縮める死活問題になりかねません。
FLYDIGIの「BS2PRO」は、そんな熱問題を解決するためのノートPCクーラーです。最大44度の温度低下をうたう強力な冷却性能で、ノートPCの限界を引き上げる存在。PC環境そのものを底上げします。PCの持つポテンシャルを引き出す、実用的なソリューション。それを今回実際に試して実感したので、お伝えします！
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
BS2PROを購入する3つのメリット
1）独自の高密度エアフロー構造
2）アプリでファン回転＆LEDカラー設定を調整できる
3）メンテナンスも楽チン
購入時に確認したい2つのポイント
1）ノートPCのサイズ制限
2）キーボードが打ちづらい可能性も
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