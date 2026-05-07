万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第36回
ASUS JAPAN「ProArt GoPro Edition（PX13 | HN7306EAC）」
デザインもキマッたGoProコラボ最強ノートPCは128GBメモリー搭載！
2026年05月07日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「ちょうどいい」なんて言葉は、このPCには似合いません。どうやら、とんでもないものが世に出てしまったようです。
ASUS JAPANのクリエイター向けノートPC「ProArt GoPro Edition（PX13 | HN7306EAC）」は、アクションカムで知られるGoProとのコラボモデルです。プロ向け機材感マシマシの無骨なデザインでテンションは爆上げ。しかもメモリー容量はまさかの128GB。「どこでも最強の動画編集環境が構築できる」夢のノートPCですよ！
「最強性能」「ハイエンド」「クールなデザイン」。これまで数々のノートPCを触ってきた、目の肥えたPCエンスージアストでも思わず前のめりになること間違いなしの“バケモノ”です。
このビジュアルの押しの強さだけでご飯が食べられるのは、筆者だけではないはず。何もかも過剰というマシマシ感を、筆者の我慢できない所有欲とともにレビューしていきます！
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