『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「ちょうどいい」なんて言葉は、このPCには似合いません。どうやら、とんでもないものが世に出てしまったようです。

ASUS JAPANのクリエイター向けノートPC「ProArt GoPro Edition（PX13 | HN7306EAC）」は、アクションカムで知られるGoProとのコラボモデルです。プロ向け機材感マシマシの無骨なデザインでテンションは爆上げ。しかもメモリー容量はまさかの128GB。「どこでも最強の動画編集環境が構築できる」夢のノートPCですよ！

「最強性能」「ハイエンド」「クールなデザイン」。これまで数々のノートPCを触ってきた、目の肥えたPCエンスージアストでも思わず前のめりになること間違いなしの“バケモノ”です。

このビジュアルの押しの強さだけでご飯が食べられるのは、筆者だけではないはず。何もかも過剰というマシマシ感を、筆者の我慢できない所有欲とともにレビューしていきます！