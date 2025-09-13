あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第121回
ZOTAC「MAGNUS ONE EU275070C」
小型こそロマン！Core Ultra 7 265＋RTX 5070搭載の究極ミニPC【MAGNUS ONE EU275070C】
2025年09月13日 17時00分更新
机の上、もしくは下にドーンと鎮座する巨大なフルタワー型ケース。「ゲーミングPC」と言えば、今も昔もスペースも電力もぜいたくに消費する大型マシンというイメージです。
しかし、時代は変わりつつあります。ZOTAC「MAGNUS ONE EU275070C」は、わずか8.48リットルという驚きの小型ボディに、最新のCore Ultra 7とGeForce RTX 5070を詰め込んだ、究極のミニPCです。
【目次】この記事で書かれていること：
「MAGNUS ONE EU275070C」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）Core Ultra 7＋RTX 5070――最新ゲームを快適に楽しめる性能
2）フルサイズPCに劣らないシステム構成が可能
3）5GbEやThunderbolt 4など端子類も充実
購入時に注意したい2つのポイント
1）電源は500Wでこれ以上のカスタマイズには制約も
2）省スペースは魅力だが、ここまでのサイズにこだわる必要性は？
