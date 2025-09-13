机の上、もしくは下にドーンと鎮座する巨大なフルタワー型ケース。「ゲーミングPC」と言えば、今も昔もスペースも電力もぜいたくに消費する大型マシンというイメージです。

しかし、時代は変わりつつあります。ZOTAC「MAGNUS ONE EU275070C」は、わずか8.48リットルという驚きの小型ボディに、最新のCore Ultra 7とGeForce RTX 5070を詰め込んだ、究極のミニPCです。