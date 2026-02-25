「デスクトップPCはデカくて場所を取るもの」という常識が変わりそう。このMinisforumの「AI X1 PRO-470」は、まさに「手のひらサイズのモンスター」です。

見た目はコンパクトでシンプルなミニPCですが、中身はほぼデスクトップに匹敵するパワーを秘めています。

「とにかく場所を取りたくないけれど、性能だけは絶対に妥協したくない！」というワガママな願いを叶えてくれる一台。



Ryzen AI 9 HX 470搭載、OCuLinkと豊富な空きスロットによる拡張性、そして省スペース運用できるサイズ感。現状、小型パソコンの最高峰の1つともいえるAI X1 PRO-470をレビューしていきます！

■Amazon.co.jpで購入