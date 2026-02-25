このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第56回

Minisforum「AI X1 PRO-470」

小型パソコンの最高峰を見つけた！全てがハイスペック過ぎる手のひらサイズのロマンPC「AI X1 PRO-470」

2026年02月25日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

　「デスクトップPCはデカくて場所を取るもの」という常識が変わりそう。このMinisforumの「AI X1 PRO-470」は、まさに「手のひらサイズのモンスター」です。

　見た目はコンパクトでシンプルなミニPCですが、中身はほぼデスクトップに匹敵するパワーを秘めています。

　「とにかく場所を取りたくないけれど、性能だけは絶対に妥協したくない！」というワガママな願いを叶えてくれる一台。

　Ryzen AI 9 HX 470搭載、OCuLinkと豊富な空きスロットによる拡張性、そして省スペース運用できるサイズ感。現状、小型パソコンの最高峰の1つともいえるAI X1 PRO-470をレビューしていきます！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

AI X1 PRO-470のメリットと注意点

AI X1 PRO-470を購入する3つのメリット
1）Ryzen AI 9 HX 470搭載！「本体だけ」欲しい派への救世主
2）外付けGPUで化ける！OCuLinkがもたらす無敵の拡張性
3）スロットが3つ⁉　ベアボーン派も納得のこだわり設計

購入時に確認したい2つのポイント
1）ベアボーンかセット構成か、冷静なコスト計算を！
2）これは「上級者の買い替え」に最適なマシンです

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

