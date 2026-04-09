『私的My推しガジェット』 アスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です

プロゲーマーが使う競技仕様のコントローラーと一般的なコントローラーって、何が違うかわかりますか？

背面パッドや追加ボタンの有無、スティックやトリガーボタンの交換の可否、トリガーストロークの調整、グリップ・エルゴノミクスと滑り止め加工の具合、耐久性、メンテナンス性などなどなど、挙げていけばキリはないのですが、総じて、「いかに自分の手やプレイフィールになじむ仕様にカスタマイズできるかどうか」が、いちばんの違いと言えると思います。

「そうは言っても、自分の手になじませたからって、ゲームが上手くなるわけじゃないでしょ？ やっぱり腕前でしょ？」と思いますよね。それはそうなんです。そうなんですが、それでは我々一般ゲーマーがプロ仕様のコントローラーを使うことに意味はないのか？ というとこれはまた別の話で。

今回僕が推すのは、SCYTHEの新型ハイエンドワイヤレスゲームコントローラー「VADER5 PRO」です。ちょっと機能多すぎでは……とも思えるほどの機能を盛り込んだ完全競技仕様のこのコントローラーを、プロでもないこの僕の手になじませるようにカスタムするとどうなるか？

ただ高性能なだけじゃない、僕（一般ゲーマー）仕様に仕上げたコントローラーは、僕のゲームプレイをどう変えてくれたのか、その顛末をレビューしていきます！

■Amazon.co.jpで購入