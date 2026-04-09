万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第8回
FLYDIGI／SCYTHE「VADER5 PRO」
【これはガチ】完全競技仕様コントローラーをカスタムしてみた
2026年04月09日 18時00分更新
プロゲーマーが使う競技仕様のコントローラーと一般的なコントローラーって、何が違うかわかりますか？
背面パッドや追加ボタンの有無、スティックやトリガーボタンの交換の可否、トリガーストロークの調整、グリップ・エルゴノミクスと滑り止め加工の具合、耐久性、メンテナンス性などなどなど、挙げていけばキリはないのですが、総じて、「いかに自分の手やプレイフィールになじむ仕様にカスタマイズできるかどうか」が、いちばんの違いと言えると思います。
「そうは言っても、自分の手になじませたからって、ゲームが上手くなるわけじゃないでしょ？ やっぱり腕前でしょ？」と思いますよね。それはそうなんです。そうなんですが、それでは我々一般ゲーマーがプロ仕様のコントローラーを使うことに意味はないのか？ というとこれはまた別の話で。
今回僕が推すのは、SCYTHEの新型ハイエンドワイヤレスゲームコントローラー「VADER5 PRO」です。ちょっと機能多すぎでは……とも思えるほどの機能を盛り込んだ完全競技仕様のこのコントローラーを、プロでもないこの僕の手になじませるようにカスタムするとどうなるか？
ただ高性能なだけじゃない、僕（一般ゲーマー）仕様に仕上げたコントローラーは、僕のゲームプレイをどう変えてくれたのか、その顛末をレビューしていきます！
■Amazon.co.jpで購入
【目次】これが私的My推しガジェット
●私がVADER5 PROを推す3つの理由
1）これはカスタムというよりチューニング "気になるところだけ直す"で全部解決
2）道具を信頼できると自分のプレイに謙虚になれる
3）シロートの手にも合わせられるの？という心配はご無用
●【まとめ】上手くなれたかは知らない。ただこの感触を、次のゲームでも試してみたくなる
●詳細スペック情報
●製品ギャラリー
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第7回
AVストレスをゼロにする神ヘッドホンすごすぎ ゲームごとに最適な音へ自動で切り替わるアプリと連携
-
第6回
トピックスPSPを思い出した。懐かしいのに新しいポータブルゲーミングPC「KONKR Pocket FIT」
-
第5回
トピックス筐体丸ごとエヴァ仕様、持っているだけで嬉しいワコムのペンタブ「MovinkPad Pro EVA Edition」
-
第4回
トピックスこれが未来のメガネだぜ！視界にAIが常駐する「Rokid スマートAIグラス」
-
第3回
デジカメちょいダサ、でもそれが最高にいい 身に着けるスケルトンカラーのレトロカメラが推し
-
第2回
スマホはあああ？ゲーム機じゃないのかよ！遊べるモバイルバッテリーが最高すぎる
-
第1回
トピックス本物のメガネ屋が始めたスマートグラスが超推せる︕カメラ・マイク搭載で普通にも使える
- この連載の一覧へ