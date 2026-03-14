この製品、個人的にコスパ高いと思います

ASUSの「ASUS TUF Gaming A16」（FA608PM）です！ 「いやいや、30万円もするノートPCのどこが安いの？」とツッコミを入れたくなる気持ちはわかりますが、中身を知れば知るほど「意外と安い、むしろ安すぎるんじゃない？」と手のひらを返したような感想を持つことになると思います。

最新の「Ryzen 9」に加え、「RTX 5060 Laptop GPU」まで搭載したかなりスペックの高い製品です。他社でこの構成を組めば、30万円の壁を軽々と超えてくるでしょう、わかる人には「このパーツ構成でこの価格はちょっとおかしい」と伝わる、まさに鬼コスパモデルなのです！