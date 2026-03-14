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ASUS「ASUS TUF Gaming A16」
【高コスパ、鬼ゲームPC】俺なら細かい使い勝手や静音性より、コスパ良くヌルヌル動くこれ（普段使いも可能）
2026年03月14日 17時00分更新
この製品、個人的にコスパ高いと思います
ASUSの「ASUS TUF Gaming A16」（FA608PM）です！ 「いやいや、30万円もするノートPCのどこが安いの？」とツッコミを入れたくなる気持ちはわかりますが、中身を知れば知るほど「意外と安い、むしろ安すぎるんじゃない？」と手のひらを返したような感想を持つことになると思います。
最新の「Ryzen 9」に加え、「RTX 5060 Laptop GPU」まで搭載したかなりスペックの高い製品です。他社でこの構成を組めば、30万円の壁を軽々と超えてくるでしょう、わかる人には「このパーツ構成でこの価格はちょっとおかしい」と伝わる、まさに鬼コスパモデルなのです！
【目次】この記事で書かれていること：
ASUS TUF Gaming A16を購入する3つのメリット
1）最上位志向も大満足。Ryzen 9と16インチ大画面の圧倒的没入感
2）RTX 5060搭載でヌルヌル動作。32GBメモリで死角なし
3）AIアシスタントなど、ASUS独自のサポート機能が優秀
購入時に確認したい2つのポイント
1）2.3kgの重量とファン音。少し「使う人を選ぶ」尖った仕様
2）ガチ勢はポーリングレートと「テンキー」の好みに注意
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