あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第134回
LGエレクトロニクス・ジャパン「LG gram Pro 16 16Z90U-KUB5J」
【反則級に軽い】ノートパソコン16インチなのに1.2kg切りがマジでヤバい
2026年05月22日 17時00分更新
16インチの大画面ノートパソコンが欲しいけれど、重いのはイヤ！
でも、軽いモバイルパソコンを選ぶと画面が小さくて作業効率が落ちる！
そんな「大画面と軽さは両立しない」というこれまでの常識を、反則級のレベルで完全にぶっ壊したヤバい最新ハイスペックノートPCを見つけてしまいました！
【目次】この記事で書かれていること：
LG gram Pro 16を購入する3つのメリット
1）16インチで1199g、12.4mm。デカいのに軽くて薄い！
2）薄軽といってもスペックは妥協なし。Core Ultra X7 358Hで、ディスプレーもWQXGA+
3）バッテリーの妥協なし。映画8本くらい見ちゃっても平気
購入時に確認したい2つのポイント
1）価格は定価で約35万。けっこうな金額。ただし……？
2）メモリーは32GBだが増設はできない
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第133回
PC【良コスパ】2万3000円で16型WUXGA（1920x1200）！ 1kg切りのモバイルモニターで仕事したら捗りすぎた
-
第132回
PCこれが手のひらサイズのミニPCの最適解！10万円も納得の「GMKtec K13」
-
第131回
PCパーツこの変態！ SSDケースまでついた全部入りドッキングステーションの欲張り感が好きすぎる
-
第130回
PCこれぞ日本の会社員のノートPC！ レッツノート最新モデルのレッツらしさをチェック
-
第128回
PC【これは全能感】ASUSの二画面ノートパソコン、もうキワモノとは言わせない
-
第127回
PC【さすがソニー】最強級キーボードにJIS配列モデル これはうれしすぎる！
-
第126回
PC人間の限界だろ！最高峰の720Hzモニターでプレーするゲームは違うのか、54歳ゲーマーの俺が試してみた
-
第125回
デジタルこれはカッコいい！合体・変形・変態な左手デバイスが俺の好みすぎる！
-
第124回
AVソニーだからできた！穴だらけ最強ゲーミングヘッドホン、軽さと音の良さを両立
-
第123回
スマホ約8万円でお手軽ハイエンド＆全部入りアンドロイド！ 性能、カメラ、AI、薄さ、大画面全部揃ってる
- この連載の一覧へ