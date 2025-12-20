このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第218回

GPD／天空「GPD WIN 5」

【最強】やり過ぎポータブルゲーミングPCはロマンどころかナイトメア級の性能に！GPD WIN 5

2025年12月20日 17時00分更新

文● イチ／三宅/ASCII　編集⚫︎ASCII

　ついに最強のゲーム機が出ました！　あまりにスペックを詰め込み過ぎて、ガジェット好きの心をくすぐるロマン枠を超え、ゲーム難易度でいうところのナイトメア級です。

　そもそもポータブルゲーミングPCというカテゴリは、持ち歩けるというだけである程度の性能イメージが固まってしまうものです。「Steam Deck」「ROG Ally」「Legion Go」など、形は違えど同じカテゴリーで似た性能として整理されがち。

　ただ今回の「GPD WIN 5」は、ちょっと様子がおかしい。というか正確には、「ポータブルゲーミングPCが行くはずのない場所」まで突っ込んだ魔改造機。そんな唯一無二の方向性を感じる一台です。

　なにせ、GPD WIN 5はポータブル機で初の「AMD Ryzen AI Max+ 395」搭載、初の「着脱式バッテリー」、初の「Mini SSD拡張スロット」と、世界初を3つも積み上げたマシンとなっています。いかにおかしい製品なのか、次のページから各ポイントを見て行きましょう！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

「GPD WIN 5」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）ポータブルゲーミングPCで初のAMD Ryzen AI Max+ 395を搭載
2）ポータブルゲーミングPCで初の着脱式バッテリーを採用
3）ポータブルゲーミングPCで初のMini SSD拡張スロット

購入時に注意したいポイント
1）めちゃくちゃ高い
2）同価格帯でRTX 50搭載ノートが買える

まとめ
詳細スペック情報

