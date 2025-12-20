ついに最強のゲーム機が出ました！ あまりにスペックを詰め込み過ぎて、ガジェット好きの心をくすぐるロマン枠を超え、ゲーム難易度でいうところのナイトメア級です。

そもそもポータブルゲーミングPCというカテゴリは、持ち歩けるというだけである程度の性能イメージが固まってしまうものです。「Steam Deck」「ROG Ally」「Legion Go」など、形は違えど同じカテゴリーで似た性能として整理されがち。

ただ今回の「GPD WIN 5」は、ちょっと様子がおかしい。というか正確には、「ポータブルゲーミングPCが行くはずのない場所」まで突っ込んだ魔改造機。そんな唯一無二の方向性を感じる一台です。

なにせ、GPD WIN 5はポータブル機で初の「AMD Ryzen AI Max+ 395」搭載、初の「着脱式バッテリー」、初の「Mini SSD拡張スロット」と、世界初を3つも積み上げたマシンとなっています。いかにおかしい製品なのか、次のページから各ポイントを見て行きましょう！

