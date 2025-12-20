あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第218回
GPD／天空「GPD WIN 5」
【最強】やり過ぎポータブルゲーミングPCはロマンどころかナイトメア級の性能に！GPD WIN 5
2025年12月20日 17時00分更新
ついに最強のゲーム機が出ました！ あまりにスペックを詰め込み過ぎて、ガジェット好きの心をくすぐるロマン枠を超え、ゲーム難易度でいうところのナイトメア級です。
そもそもポータブルゲーミングPCというカテゴリは、持ち歩けるというだけである程度の性能イメージが固まってしまうものです。「Steam Deck」「ROG Ally」「Legion Go」など、形は違えど同じカテゴリーで似た性能として整理されがち。
ただ今回の「GPD WIN 5」は、ちょっと様子がおかしい。というか正確には、「ポータブルゲーミングPCが行くはずのない場所」まで突っ込んだ魔改造機。そんな唯一無二の方向性を感じる一台です。
なにせ、GPD WIN 5はポータブル機で初の「AMD Ryzen AI Max+ 395」搭載、初の「着脱式バッテリー」、初の「Mini SSD拡張スロット」と、世界初を3つも積み上げたマシンとなっています。いかにおかしい製品なのか、次のページから各ポイントを見て行きましょう！
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ポータブルゲーミングPCで初のAMD Ryzen AI Max+ 395を搭載
2）ポータブルゲーミングPCで初の着脱式バッテリーを採用
3）ポータブルゲーミングPCで初のMini SSD拡張スロット
購入時に注意したいポイント
1）めちゃくちゃ高い
2）同価格帯でRTX 50搭載ノートが買える
この連載の記事
-
第217回
AV鬼コスパ！1万円ちょいのイヤホンでこの音、この機能詰め込みは反則レベルでしょ！
-
第216回
トピックス俺がプロジェクター買うならこれ一択、「縦型＆ショート動画が100インチで映せて超楽しい!!」
-
第215回
PC今この値段で買えるのが奇跡！名前はLiteだけど中身はガチ、8万円で買えるミニPC「Minisforum X1 Lite」
-
第214回
AV本格的なシステムをこの価格、この品質、この所有感で実現できるのは稀有な存在 Eversolo PLAY CD Edition
-
第213回
PC胸アツしかない、平成一桁生まれの俺の心を揺さぶった「二画面折りたたみ、ゲーム端末」
-
第211回
PCパーツ男の子はこういうのが好きなんです！パーツを合体させて使える【超】多機能キーボード
-
第211回
デジカメ富士フイルムの快進撃、外観も画質もエモいデジタル一眼
-
第210回
トピックス安全、しかも5000回も繰り返し使える！常識を崩すモバイルバッテリー。これは当然欲しいでしょ
-
第209回
自動車【これはいいドラレコだ！】4Kデュアル＋室内カメラ付き、全方位対応で死角なし
-
第208回
sponsored欲しい音、全部盛りのサウンドバー、高コスパでAtmosまで楽しめるソニー「BRAVIA Theatre Bar 6」
- この連載の一覧へ