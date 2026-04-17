万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第16回
ASUS「ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC」
この金色パソコンかっこよすぎ！メタリックなデザインにヘッドセットも欲しすぎる！
2026年04月17日 18時00分更新
アニメやゲームの中に登場するガジェットが、実際にあったら……と考えることはないですか？ 僕はあります。
今回僕が推す「ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC」は、あのオープンワールドゲーム『DEATH STRANDING』を生み出したコジマプロダクション（コジプロ）のアートディレクター新川洋司氏がデザインしたノートPCです。
設立20周年を迎えたASUSのゲーミングブランド「ROG」とのコラボ製品なのですが、単なるコラボ製品の域を完全に超越した、まさにゲームの中に登場する「装備品」のような1台です。
圧倒的な存在感を放つそのデザインは、コジプロファンなら一目でピンとくる、スタジオのシンボルキャラクター「ルーデンス」が装備するガジェットがコンセプト。ルーデンスは、正確にはゲーム内キャラクターではありませんが、世界観を持つキャラ、という意味では十分に想像力を刺激してくれる存在です。
使い終わったら「バッグにしまう」のではなく、「デスクに飾っておきたい」と思わせるノートPCなんて、そうそう出会えるものではありません。
もちろん、見た目だけでなく、性能面でも最新のスペックを盛り込んだ狂気仕様（褒め言葉）。
映画のような重厚な世界観を、文字通りその手に収めて持ち運べる究極の2-in-1デバイス。その魅力を、僕が全力で推していきます！
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