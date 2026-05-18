使ったことはない人でも、絶対に一度は見たことのある「あの独特な天板」。日本のビジネスパーソンにとって、レッツノートはもはや単なるPCを超えて、一緒に修羅場を潜り抜けてきた仲間的な存在だったりします。

今回登場した最新の14型モデルの「FCシリーズ（CF-FC7）」も、その安定のレッツノート節は健在。というか、さらに磨きがかかっています。

昨今のPCはどれも薄くてシュッとしていますが、レッツノートが貫くのはどこまでも「現場至上主義」。満員電車で揉みくちゃにされても平気なタフさ、出張帰りの夜まで粘るバッテリー、そして「変換アダプター忘れた！」と青ざめる必要のない充実の端子類。そんな泥臭くも切実なニーズを、最新のインテルCore Ultra シリーズ3を組み合わせて進化させています。



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