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パナソニック コネクト「CF-FC7」
これぞ日本の会社員のノートPC！ レッツノート最新モデルのレッツらしさをチェック
2026年05月18日 17時00分更新
使ったことはない人でも、絶対に一度は見たことのある「あの独特な天板」。日本のビジネスパーソンにとって、レッツノートはもはや単なるPCを超えて、一緒に修羅場を潜り抜けてきた仲間的な存在だったりします。
今回登場した最新の14型モデルの「FCシリーズ（CF-FC7）」も、その安定のレッツノート節は健在。というか、さらに磨きがかかっています。
昨今のPCはどれも薄くてシュッとしていますが、レッツノートが貫くのはどこまでも「現場至上主義」。満員電車で揉みくちゃにされても平気なタフさ、出張帰りの夜まで粘るバッテリー、そして「変換アダプター忘れた！」と青ざめる必要のない充実の端子類。そんな泥臭くも切実なニーズを、最新のインテルCore Ultra シリーズ3を組み合わせて進化させています。
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【目次】この記事で書かれていること：
レッツノート FCシリーズを購入する3つのメリット
1）14型モデルでも変わらない「軽さと強さ」の黄金比
2）最新Core Ultra搭載でAI時代を駆け抜ける「Copilot+ PC」
3）これぞ「全部入り」。変換アダプター不要の圧倒的端子群
購入時に確認したい2つのポイント
1）好みが分かれる「伝統の操作感」と「厚み」
2）プロのツールゆえの「価格」という高い壁
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