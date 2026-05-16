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ASUS JAPAN「Zenbook DUO (UX8407)」
【これは全能感】ASUSの二画面ノートパソコン、もうキワモノとは言わせない
2026年05月16日 17時00分更新
ガジェット好きのロマンを全力で肯定してくれる製品です。
もはや「買って得か損か」なんてのは野暮。尖ったパソコンを作りたいというメーカーの心意気に応えたいと思います。効率やコスパはとりあえず横に置いて、こだわり、続けることの正義を讃えたいと思います。
以前はキワモノ的なイメージもあった二画面ノートパソコンですが、世代を重ねることで改善が進み、より使いやすく高性能なものに進化しています。驚かされるのは、画面の劇的な進化。ピーク輝度がさらに向上し、屋外や明るいカフェでも視認性が抜群によくなりました。特に、2画面PCの弱点でもあった「映り込み（反射）」が大幅に抑えられており、実用性が跳ね上がっています。
重量を維持したまま中身もゴリゴリにパワーアップしています。CPUには最新のCore Ultra X9を搭載。待望の「Copilot+ PC」にも完全対応したインパクト抜群の1台です。
【目次】この記事で書かれていること：
ASUS Zenbook DUO (UX8407)のメリットと注意点
ASUS Zenbook DUO (UX8407)を購入する3つのメリット
1）ワクワク感しかない、2画面コンセプトPC
2）ピーク輝度もアップ！画面の見やすさが大きく向上
3）パソコンとしての基本。高性能さと質感も一級品
購入時に確認したい2つのポイント
1）使い手のセンスも試される製品
2）全能感が味わえるのだが、結局のところ「16インチ」という選択肢も
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