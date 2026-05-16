ガジェット好きのロマンを全力で肯定してくれる製品です。

もはや「買って得か損か」なんてのは野暮。尖ったパソコンを作りたいというメーカーの心意気に応えたいと思います。効率やコスパはとりあえず横に置いて、こだわり、続けることの正義を讃えたいと思います。

以前はキワモノ的なイメージもあった二画面ノートパソコンですが、世代を重ねることで改善が進み、より使いやすく高性能なものに進化しています。驚かされるのは、画面の劇的な進化。ピーク輝度がさらに向上し、屋外や明るいカフェでも視認性が抜群によくなりました。特に、2画面PCの弱点でもあった「映り込み（反射）」が大幅に抑えられており、実用性が跳ね上がっています。

重量を維持したまま中身もゴリゴリにパワーアップしています。CPUには最新のCore Ultra X9を搭載。待望の「Copilot+ PC」にも完全対応したインパクト抜群の1台です。